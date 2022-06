Doppietta a Parma per la Sacco Legnano

Prosegue nella torrida Parma l’inseguimento ai play off della Sacco Legnano che si è imposta in casa della Dalmine Crocetta, autentica rivelazione del campionato, con il risultato di 9-0 per manifesta superiorità al quinto inning in gara 1 e 7-3 in gara 2.

Due incontri e due vittorie per la Sacco Legnano

Nel primo incontro del giorno, le ragazze biancorosse hanno fatto la differenza tra terzo e quarto inning trascinate dalla parte alta del line up, con Colenghi, Gosselin e Andorno sugli scudi.

Nel secondo match, una scatenata Minari ha aperto e chiuso i conti contro le padrone di casa che hanno provato troppo tardi a reagire.