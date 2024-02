Due partite e altrettante vittorie, nella domenica appena trascorsa, per la Rari Nantes Legnano nei campionati PallaNuotoItalia.

Doppia vittoria per la Pallanuoto Rari Nantes Legnano

Gli Under 13, impegnati a Rho, vincono agevolmente 15-5 contro Pavia. “Grande prova in attacco. A parte un lieve sbandamento nel secondo tempo, pur chiuso con un parziale di 4-2 in nostro favore, i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno giocato alla grande”, commenta a fine partita coach Marco Borsa.

Campus Team Pavia-RNL: 5-15 (Parziali: 1-3, 2-4, 1-5, 1-3)

Marcatori RNL: Ventura 4, Cantarella 4, Ladina 3, Lotito 2, Cristiano 1, Caimi 1

La vittoria degli under 15

Sempre a Rho, Borsa guida alla vittoria anche gli Under 15 del raggruppamento B1, in un match equilibrato contro Viribus Unitis Blu. “Brutto inizio da parte nostra, con i primi due parziali chiusi in svantaggio 3-5. Poi abbiamo servito bene il centro-boa e abbiamo ribaltato la partita, nonostante le numerose assenze ci avessero costretto ad arrivare al match con soli nove giocatori totali”.

Viribus Unitis Blu-RNL: 7-11 (Parziali: 2-2, 3-1, 1-3, 1-5)

Marcatori RNL: Dipalo 8, Maugeri 1, Germano 1, Bodini 1