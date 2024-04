Doppia vittoria all'esordio stagionale del Legnano Baseball Softball

Non poteva iniziare meglio la stagione in A2 del Legnano Baseball Softball che ha collezionato due vittorie contro la Castionese, sconfitta 6-3 e 3-0

La doppia vittoria

Nella prima gara di sabato, le padrone di casa hanno sbloccato subito il risultato nel primo inning con un bel 2-0, hanno allungato sul 3-0 nel secondo e toccato il 4-0 nel terzo. Le ospiti, al debutto nel Girone A dopo anni nel B, hanno però reagito e nella quarta ripresa sono tornare a -1 sul 4-3. Legnano però ha subito ristabilito le distanze con un 6-3 che è stato anche il risultato finale.

Anche nel secondo incontro Anita Minari e compagne sono andate a punti alla prima occasione con un promettente 1-0 anche se poi fino al quarto inning non sono entrati altri punti. Il raddoppio è stato un buon viatico poi per il definitivo 3-0 arrivato nella quinta ripresa. Le ospiti non sono riuscite a sbloccare il loro tabellino e sono tornate a casa con due sconfitte.

In virtù di questi risultati, Legnano si è portata al comando della classifica a punteggio pieno, davanti ad Avigliana che invece con Ronchi ha rimediato una vittoria e una sconfitta.