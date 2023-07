Dopo le gare di pattinaggio a Rho potrebbe arrivare anche l’Hockey femminile olimpico

Le partite di Hockey femminile delle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 potrebbero disputarsi nei padiglioni della Fiera di Rho. Dopo le gare di pattinaggio, ormai appurate, sembra che anche l’Hockey femminile potrebbe sbarcare a Rho.

La decisione sarà presa nelle prossime settimane

Una decisione che sarà presa nelle prossime settimane dovuta alla mancanza di garanzie offerte dalle strutture, dove dovevano svolgersi, nella città di Milano. Gare di Hockey femminile che dovevano disputarsi all'ex Palasharp quartiere Lampugnano a Milano. L’impianto però non è in condizioni da poter ospitare l’importante evento. Per questo motivo nei giorni scorsi sono stati presi in considerazione il Vigorelli e l'Allianz Cloud. Ipotesi però escluse dopo i sopralluoghi.

I ritardi nella ristrutturazione del "vecchio" Palasharp di Lampugnano porterebbero alla Fiera di Rho

I ritardi nella ristrutturazione dello storico impianto cittadino di Lampugnano e il raddoppio dei costi (si parla di una cifra passata dai 13 milioni iniziali ai 26 attuali), porterebbero a questa scelta, quella di Rho-Fiera, nello stesso sito che ospiterà lo speed skating. Dopo la revisione del CIO, il Comune di Milano (proprietario dell'area) e TicketOne-Mca Events, ovvero la società vincitrice del bando di realizzazione e gestione della struttura, avrebbero dovuto preparare un piano per il Palasharp da presentare entro la primavera, ma anche in questo caso è saltato tutto quindi Rho prende sempre più piede.