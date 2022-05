Dopo due vittorie arriva la prima sconfitta per il Legnano Baseball

L'incontro contro Saronno

La sfida fra le due compagini è andata alla squadra in provincia di Varese.

Dopo due vittorie in altrettante partite, è arrivata la prima sconfitta stagionale nel campionato di serie C per il Legnano Kemind, battuto 8-7 a Saronno.

Dopo la rimonta è arrivata la sconfitta

I nostri ragazzi si sono trovati subito sotto 2-0 ma nel terzo inning hanno accorciato le distanze grazie a Zottino e nel quinto hanno ribaltato il risultato portandosi sul 2-3, salvo poi subire il controsorpasso sul 6-3 nel parziale successivo. Un altro break biancorosso è valso il pareggio ma i padroni di casa nell’ottavo si sono riportati avanti di due lunghezze e nel nono hanno concesso solo un punto per l’8-7 finale.

Il Legnano Kemind nel girone B è così scivolato al secondo posto, alle spalle dell’imbattuta Porta Mortara, e domenica prossima giocherà contro Novara, altra squadra che ha subito ieri la prima sconfitta dopo due vittorie.