Domenica tris di eventi sportivi per Legnano

Il centro di Legnano diventa il palcoscenico di tanti appuntamenti all’insegna dello sport, della sostenibilità e del vivere sano.

Tris di eventi sportivi per Legnano

Dopodomani, domenica 7 maggio 2023, andranno in scena StraLegnanese, BicInFesta e Randonnée, le tre manifestazioni inizialmente previste per il 30 aprile e poi rimandate a causa delle cattive previsioni meteo.

L’intensa giornata, promossa dall’Us Legnanese 1913 in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prenderà il via tra le 7.30 e le 8.30 in largo Tosi con la partenza della nona Randonnée Coppa Bernocchi-Giro dei 7 laghi per tutti i percorsi (100 e 200 chilometri e Gravel).

Alle 8.30, al Parco Falcone-Borsellino e in largo Tosi, aprirà il villaggio expo con stand a tema, dove sarà possibile trovare biciclette vintage e custom, accessori e demo manutenzione bicicletta a cura di Ciclofficine e tante curiosità legate al mondo delle due ruote e non solo; non mancherà un gazebo dedicato alla "Circolare" Bicipolitana, progetto di mobilità sostenibile per la città di Legnano.

Dalle 10.30 alle 18, andrà in scena BicInFesta family, percorsi e intrattenimento pensati per i più piccoli come la gimkana "strada" (6-12 anni) e "cross" (6-16 anni) a cura della sezione Off road dell’Us Legnanese 1913 in collaborazione con il Club ciclistico Cardanese, con partenza da largo Tosi (bambini e ragazzi vi si potranno cimentare a bordo delle proprie biciclette o con le biciclette messa a disposizione dall’organizzazione e disponibili in varie misure).

BiciIn Festa salute al Parco Falcone e Borsellino

Dalle 10 alle 18, al Parco Falcone-Borsellino, BicInFesta salute, con gli stand delle associazioni, l’introduzione all’uso del defibrillatore con 60milavitedasalvare (che alle 10.30 e alle 16.30 offrirà dimostrazioni pratiche sull’utilizzo del Dae) e consigli utili di alimentazione corretta con un nutrizionista.

Dalle 9, i riflettori saranno puntati sulla StraLegnanese, manifestazione podistica amatoriale non competitiva a passo libero, su tre percorsi (21 chilometri con partenza alle 9, 14 o 7 chilometri con partenza alle 9.15), in zona Centro, San Martino e Oltrestazione. Gli iscritti sono già un migliaio, ma se le adesioni online si sono chiuse ieri, giovedì 4 maggio, quelle in loco sono ancora aperte: sabato 6 sarà possibile iscriversi dalle 14 alle 18 nella sede della Famiglia Legnanese in via Matteotti 3; domenica 7 sarà possibile farlo dalle 7 alle 8.45 in largo Tosi angolo via Matteotti (al costo di 25 euro per la corsa di 21 chilometri , di 20 euro per quelle di 14 e 7 chilometri). Alle 11.30, si terranno le premiazioni: pur essendo una manifestazione non competitiva, l’organizzazione ha previsto omaggi per i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo di ciascun percorso e premi speciali per il corridore più giovane e per il corridore più anziano.

Alle 11, al Parco Falcone-Borsellino con ingresso da largo Tosi, aprirà il ristoro per l’"aperitivo dello sportivo"; alle 11.30, alle 15.30 e alle 17 in largo Tosi, via alle evoluzioni con Italian freestyle champion; alle 14 e alle 16, "La nostra storia dal Medioevo al Novecento", tour con cicloguida per scoprire curiosità e punti di interesse di Legnano.