Un solo match questa settimana per le squadre di Legnano. Con le ragazze della serie A2 qualificatesi per le semifinali dei playoff, tocca ai ragazzi di Legnano Kemind strappare a loro volta il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Domenica la gara dei Legnano Kemind per raggiungere i playoff

Domenica alle 15 i biancorossi, reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto contro Saronno, ospiteranno Bovisio allo stadio Peppino Colombo.

Un'altra vittoria permetterebbe al Legnano Kemind di chiudere matematicamente al primo posto, senza dover aspettare i risultati delle altre partite.