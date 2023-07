Dodici titoli nazionali per la Ginnastica Perseverant

Dodici titoli nazionali sono il bottino che i ginnasti della società Perseverant ASD Legnano hanno conquistato alle finali nazionali FGI Silver disputatesi a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio.

Dodici titoli nazionali per le ginnaste della Perseverant

31 i ginnasti che la società ha portato per disputare le finali nazionali nelle varie specialità e categorie divisi per livello ed età.

La manifestazione è organizzata a livello nazionale e le presenze dei ginnasti sono numeri che sfiorano anche i duecento ginnasti in gara per i livelli inferiori e quindi la conquista di una finale risulta davvero difficile ed impegnativa.

Per la categoria LE senior 2, le ginnaste Giorgia Toia, Elena Colombo e Camilla Giani Margi sono superlative nelle loro prove individuali. I tecnici Rita Peri e Mario Tesorio ottengono così l’ennesimo titolo nazionale e vari titoli di specialità che le ginnaste hanno saputo conquistare con grinta e determinazione dove hanno battuto avversarie di altissimo livello ed esperienza.

Elena Colombo è la nuova campionessa nazionale all-around e la compagna Giorgia Toia la segue sul podio al secondo posto. Camilla vicino al podio si piazza al sesto posto.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Tutti i titoli e i piazzamenti delle atlete

Le ragazze si qualificano anche in diverse finali d’attrezzo. Superlativa Elena si aggiudica 4 finali e conquista l’oro alla trave, al corpo libero e alle parallele, 6° al volteggio.

Giorgia disputa le finali al volteggio, alla trave ad alle parallele e con una eccellente prestazione si aggiudica l’argento alle parallele ed alla trave, 11° al volteggio.

Camilla, bravissima anche lei riesce a qualificarsi in 4 finali e si aggiudica il bronzo al volteggio ed alle parallele, quarto posto alla trave, corpo libero 7°.

Per la categoria LE senior1, le ginnaste in gara per la Perseverant erano Noa Villa ed Elisa Santangelo. In una gara lunga e difficile le ragazze si sono comportate molto bene mettendosi in evidenza tra le agguerrite e bravissime avversarie. Elisa purtroppo non riesce ad accedere alle finali per attrezzo e si piazza al 22° nella generale all-around, Noa si aggiudica 3° finali, si piazza al quinto posto nella generale e finisce la gara con il 6 posto al volteggio ed alle parallele ed il 10° posto alla trave. Molto rammarico per Elisa e Noa che per piccoli errori e qualche distrazione eccessiva non hanno permesso di ottenere i risultati sperati.

Tra le competizioni senior 1 e senior 2 si è disputata la gara a squadre LE serie D Junior-Senior e dopo 4 giorni di gare consecutivi per Noa ed Elisa è stato molto duro e complicato, ma hanno dato il loro apporto determinante per il successo finale che ha visto la squadra Perseverant Junior Senior salire sul podio. Elena, Noa, Elisa, Giorgia e Camilla conquistano l’argento nazionale e confermano i risultati che per tutta la stagione hanno visto le nostre ginnaste al vertice delle classifiche. Le nuove vicecampionesse nazionali possono ritenersi molto soddisfatte per quanto fatto durante tutta la stagione agonistica e sono un faro ed un esempio da seguire per tutti i ginnasti della società.

Per il livello LD, Perseverant si presentava in gara con la ginnasta A3 Alexia Pietrapertosa e la ginnasta Junior1 Federica Morandi allenate da Rita Peri e Mario Tesorio ed il ginnasta A3 Sergio Ponzelletti allenato dal tecnico Riccardo Tosca.

Federica riesce ad aggiudicarsi la finale di specialità corpo libero dove si piazzerà al 6° posto. Nella generale Federica si piazza all’11° posto. In una gara molto lunga e complicata dove i ginnasti in gara erano veramente tanti, Federica ha fatto una bellissima figura chiudendo la competizione in crescendo e dando poi un contributo determinante per la gara a squadre disputato in seguito con le compagne Junior.

Alexia molto bene alla finale corpo libero dove si aggiudica il titolo di vicecampionessa nazionale salendo al secondo posto del podio. Dopo una partenza con qualche imprecisione nella gara di qualifica, Alexia si è ripresa alla grande disputando la finale al corpo libero con molta concentrazione e determinazione.

Sergio all’esordio nazionale nella categoria, con un’ottima gara di qualificazione, riesce ad accedere alla finale e si migliora ulteriormente piazzandosi al 14° posto. Bravo Sergio che in questa difficile categoria, seguito da Riccardo Tosca, darà sicuramente ottime soddisfazioni alla società nei mesi a venire.

Per il livello LC le ginnaste Perseverant in gara allenate da Silvia Ferro e Genny Evolini, sono scese in campo gara sia nelle gare individuali che per quelle a squadra serie D allieve e Junior.

L’allieva A2 Margherita Moro, le allieve A3 Anita Barengo, Emma Cremonesi, e le allieve A4 Lisa Repossini, Benedetta Castelli e Martina Caccia hanno disputato due gare di qualificazione a squadre ed una gara individuale non riuscendo purtroppo ad accedere alle finali nonostante gli ottimi esercizi e soprattutto al miglioramento costante visto giorno dopo giorno. Questa esperienza servirà sicuramente per le prossime competizioni dove le ragazze si dovranno confrontare con l’inizio della stagione agonistica.

I ragazzi che sono scesi in pedana

Per i ragazzi che hanno disputato la gara Open LC: Sergio Ponzelletti, Emad Elbana, Andrea Targa, Stefano Targa e Cristiano Donferri Mitelli grandi soddisfazioni già a partire nella gara di qualifica dove si sono piazzati al settimo posto confermato poi nella finale disputata il giorno seguente. Questi ragazzi stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza del potenziale che riescono a garantire e portare in gara e saranno ancora più motivati ed agguerriti con la nuova imminente stagione agonistica.

Strepitoso il ginnasta senior 1 Emad Elbana, nuovo vicecampione italiano livello LC, dopo la gara che lo ha visto salire sul secondo gradino del podio con un’eccellente prestazione su tutti gli attrezzi e per solo pochissimi decimi sfiora la vittoria. Una piccola imprecisione gli è costata il titolo, ma Emad ha sicuramente meritato quanto ricevuto e si può godere il risultato come ottima chiusura di stagione.

Bene anche Andrea Targa che nel livello LC categoria A4 ha disputato delle ottime gare individuali qualificandosi per la finale. Si è migliorato in finale per finire con l’ottimo piazzamento al 12° posto.

A chiudere le competizioni maschili hanno gareggiato Stefano Targa e Cristiano Donferri Mitelli per il livello LC categoria Junior2.

Dopo quattro giorni di competizioni hanno saputo mantenere la concentrazione e gestire le energie rimaste per disputare la finale che si sono aggiudicati alle qualifiche. Cristiano si qualifica al quarto posto e si riconferma con un’ottima prestazione a soli 0.5 dal podio al quinto posto assoluto nella classifica all-around in finale, mentre Stefano entra in finale al 9° posto e finisce al 13° causa un piccolo errore alla sbarra che l’ha penalizzato.

Riccardo Tosca che li segue costantemente negli allenamenti è molto soddisfatto del percorso di crescita di questi ragazzi ed è fiducioso per un possibile passaggio di livello per il prossimo anno.

Per il livello LB Perseverant schierava le giovanissime ginnaste A1 Arianna Stepanenco, Ginevra Martino e Margherita Salsano. Le ginnaste A2 Isabelle Cozzi, Elisa Rega e Margherita Moro. Le ginnaste A3 Olivia Bianchi, Matilde Martinengo ed Agnese Zabeo.

Anche queste giovanissime ginnaste allenate da Alice Seveso e Valeria Milotta si sono confrontate sia nelle gare a squadre allieve che nelle gare individuali.

Tirate e combattute le gare a squadra dove le giovani ginnaste nonostante gli sforzi e gli ottimi esercizi non sono riuscite ad accedere alle finali.

Per le gare individuali riescono ad accedere alle finali Margherita Moro, Ginevra Martino e Arianna Stepanenco piazzandosi rispettivamente al 46°, 40° e 20°posto.

Tutte le ginnaste erano all’esordio nazionale e per Ginevra era anche l’esordio assoluto in una competizione FGI. Bravissime quindi a tutte le atlete per il coraggio e la grinta dimostrata.

La grande soddisfazione

La società Perseverant ASD tiene a precisare che oltre alle competizioni queste manifestazioni sono molto importanti anche per i momenti di gioia e felicità che i ragazzi passano insieme nel periodo delle gare. Ci sono momenti di concentrazione pregara, momenti di sconforto o felicità per i risultati, periodi in cui si trova la forza caricandosi a vicenda e periodi di festeggiamento per le vittorie. Ci sono anche momenti per giocare e stare insieme spensierati a godersi gli splendidi paesaggi di mare. Ci sono stati momenti di incontro con altri ragazzi di società di ginnastica ospiti dell’albergo che ci ha ospitato e con gli altri ginnasti presenti sui campi di gara. Tutto questo contribuisce alla crescita dei ragazzi sia nello sport che nella vita. Perseverant vuole ringraziare anche per l’ospitalità ricevuta dai titolari dell’hotel Ancora di Bellaria dove ginnasti team ed accompagnatori hanno alloggiato per tutto il periodo delle competizioni.