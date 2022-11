Diciannovesimo compleanno per la Ascor Bettolino

Una domenica di festa, 13 novembre, per festeggiare i diciannove anni della Ascor Bettolino di Pogliano nell’estate di San Martino, momento ideato agli inizi dell’avventura Ascor per stare insieme e condividere momenti di gioco e di svago.

Il compleanno dell'Ascor Bettolino

La giornata è cominciata nella mattinata con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Rita a cui hanno partecipato gli atleti e i dirigenti, in cui è stata ricordata Micaela Fergola, giocatrice per 3 anni alla Ascor. Il pomeriggio presso l’Oratorio si sono susseguite partite di pallavolo a cui hanno partecipato, genitori, figli, allenatori, animatori e atleti di tutte le età. Durante il gioco i volontari hanno preparato la castagnata e i pop corno, e poi a fare tutti la merenda insieme.

Le attività 2022-23

“Educare allo sport per allenare alla vita” questo è il motto dell’Ascor Bettolino pronta per la proposta sportiva 2022-2023 partendo dal Micro Volley dal 2016, mini Volley fino al 2012, under 11-12 mista, under 13-14 mista, under 16 femminile, under 18-20 femminile, under 12-14 maschile, libera femminile 3^ Divisione, libera maschile, miste giovani e genitori. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ascorbettolino@tiscali.it oppure contattare il 335286896.