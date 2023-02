Diana, la giocatrice ucraina che deve tornare in patria per frequentare l'università

Non potrà più frequentare le lezioni online ma dovrà farlo in presenza e quindi la giocatrice del Legnano Softball, Diana Vashai dovrà lasciare la squadra prima dell'inizio del campionato.

La giocatrice ucraina torna in patria per l'università

Ha risposto prontamente il forte utility ucraino Diana Vashai alla chiamata del suo Governo che ha deciso pochi giorni or sono di sospendere le lezioni on line che migliaia di studentesse universitarie stavano seguendo nei posti più disparati del mondo.

“Fra poche settimane - spiega il Direttore Sportivo Chicco Pisi - diverrà infatti obbligatoria la presenza in aula e quindi non sono accettate le lezioni on line che Vashai stava appunto seguendo dal momento del suo arrivo in Italia. Certamente una scelta difficile quella del Governo ucraino che probabilmente con questa decisione vorrà dare una parvenza di normalità ad una situazione che come ben sappiamo tutti purtroppo tanto normale non è!”.

In cerca di alternative

Una decisione quella a cui è stata “ costretta ” Vashai che ha sicuramente colto in contropiede la dirigenza del Legnano a pochi mesi dall’inizio del campionato ma siamo come sempre al lavoro per provvedere alla sostituzione nel roster nel migliore dei modi. Vashai potrebbe rientrare in Italia, salvo emergenze, tra fine maggio e i primi di giugno. Noi auguriamo a Diana il meglio sia per lo studio sia per l’attività sportiva e l’aspettiamo sempre in quella che è la sua casa sportiva biancorossa.