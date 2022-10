Decine di squadre in campo per il 14° Torneo Giovanni Casero

Due giornate intese di volley sabato 8 e domenica 9 ottobre in quel della Palestra Comunale Falcone-

Borsellino di Canegrate si è tenuto il 14° Torneo Casero Giovanni a.m.

Tantissimi partecipanti al Torneo Giovanni Casero

Il torneo di Canegratec ha visto 21 squadre femminili partecipanti, divise in diciassette squadre giovanili, quattro per le categorie under 14 e 16, tre per le categorie under 12, 13 e 18; nel settore maschile purtroppo è stato annullato il girone di under 17 perché le squadre si sono ritirate pochi giorni prima. Anche per la 1° divisione femminile si è organizzato il girone a quattro squadre.

Quattro i campi allestiti nelle palestre e in tensostruttura, sui quali i giovani atleti, quasi 250 iscritti, si sono sfidati dalle ore 9,00 del mattino fino alle ore 19,30. Intenso il ritmo della successione delle partite che ha concesso solo una breve pausa pranzo al self service Gemeaz che ha visto più di trecento commensali nelle due giornate. Al termine di tutti gli incontri, le foto di rito e le premiazioni delle squadre vincitrici che hanno visto la partecipazione del sindaco Matteo Modica e del delegato allo sport Ilaria Sormani. Tra le Società partecipanti a parte le padrone di casa presenti in tutte le categorie: O.S. Gaetano Abbiategrasso, SF82 Novate, Myvolley, Libellule Nerviano, GS Fo.co.l Legnano, Bollate, Pallavolo Saronno, San Giorgio-Legnano, Virtus Sedriano, Diavoli rosa, Sangiorgese.

I vincitori

Tra le vincitrici: prime class. under 12 Pall. Uisp Canegrate, under 13 Libellule Nerviano, under 14 Diavoli Rosa, under 16 San Giorgio-Legnano, under 18 SF82 Novate, 1° divisione Fo.co.l Legnano Grande affluenza di pubblico viste le molte famiglie coinvolte, per le due giornate all’insegna del volley e del divertimento così come avrebbe voluto colui al quale è dedicata questa giornata, uno dei fondatori della Società che ha sempre creduto nei valori dello sport e nei giovani e noi siamo orgogliosi di portare avanti il suo pensiero.

Sul sito www.pall avolocanegrate.it verranno pubblicate le foto della giornata.