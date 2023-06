Si è corsa martedì 27 giugno la decima edizione della Stramagenta, corsa podistica che ha portato in strada decine di persone.

Decima edizione per la Stramagenta

Torna la Stramagenta e per la sua decima edizione lo fa per la prima volta in un’edizione speciale. Sì perché la città della Battaglia con la sua storia ha fatto da cornice ai runner professionisti e amatoriali che si sono cimentati nella corsa podistica. Partiti alle 20.45, in modo scaglionato, prima i professionisti, poi i cittadini che vedono nell’iniziativa un’occasione ludica, i corridori hanno percorso le strade del centro di Magenta.

Presenti, fra gli altri, l’assessore allo sport Mariarosa Cuciniello, e da Davide Daccò della Asd Trecate Run, organizzatrice dell’evento insieme al Comune. «Correre dove si è fatta la storia» il sottotitolo della manifestazione sportiva con ritrovo nella Tensostruttura di piazza Mercato e partenza e arrivo in via Matteotti.

Il percorso della Stramagenta

La corsa si è basata sul tradizionale percorso, come spiegato da Daccò.