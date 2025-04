Entra nel vivo la stagione sportiva targata U.S. Legnanese 1913 che domenica 6 aprile, ha dato spettacolo con una doppia, storica manifestazione ciclistica: il 51° Gran Premio Pino Cozzi – 12° Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni, e la 105° Targa d’Oro Città di Legnano – 7° Memorial Mauro Mezzanzanica.

Debutto vincente della Targa d'oro nel trofeo Rosa

Una giornata di sport, passione e inclusione con gare di altissimo livello riservate ai giovanissimi che hanno animato non soltanto il cuore di Legnano, ma anche il territorio circostante.

51° Gran Premio Pino Cozzi – 12° Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni – Allievi Uomini FCI

La giornata si è aperta con la gara riservata alla categoria Allievi Uomini FCI con ben 117 atleti al via.

Partenza simbolica dalla sede del Gruppo Ceriani Auto a Legnano per raggiungere il vero e proprio chilometro zero della manifestazione posto alla Rotonda Orsa di Gorla Minore: da qui, ha preso ufficialmente il via la competizione per un totale di 60km con un circuito di 18.15km da ripetersi tre volte.

Forature e problemi tecnico-meccanici ai mezzi nelle prime fasi di gara non hanno impedito al gruppo di procedere compatto, mantenendo un buon ritmo per i primi due giri del circuito. Una settantina i corridori che hanno affrontato la parte conclusiva del tracciato, un tratto lungo il quale il peloton si è progressivamente sfrangiato fino ad una volata finale a dieci che ha incoronato Andrea Corno / U.S. Biassono asd con una media orario di 43,156km e un tempo finale di 1h23’25”, primo sul traguardo davanti a Mirko Nembrini della S.C. Cene asd e a Federico Profazio del Pedale Senaghese asd.

Foto 1 di 19 Foto 2 di 19 Foto 3 di 19 Foto 4 di 19 Foto 5 di 19 Foto 6 di 19 Foto 7 di 19 Foto 8 di 19 Foto 9 di 19 Foto 10 di 19 Foto 11 di 19 Foto 12 di 19 Foto 13 di 19 Foto 14 di 19 Foto 15 di 19 Foto 16 di 19 Foto 17 di 19 Foto 18 di 19 Foto 19 di 19

105° Targa d’Oro Città di Legnano – Trofeo Rosa: Allievi ed Esordienti Donne FCI

Grande novità per la U.S. Legnanese 1913 che, per la prima volta nella sua lunga storia, ha ospitato una gara ciclistica femminile.

La 105° Targa d’Oro Città di Legnano – 7° Memorial Mauro Mezzanzanica è stata infatti prova del Trofeo Rosa, il circuito nazionale a tappe promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana per sostenere il ciclismo femminile e garantire pari opportunità e possibilità alle giovani atlete che, gareggiando in ambienti estremamente organizzati, ricevono la stessa visibilità mediatica e la stessa considerazione dei colleghi uomini.

Le prime a partire sono state le Allieve cimentatesi sullo stesso percorso degli Allievi. Le 62 atlete al via sono rimaste compatte in gruppo fino al primo GPM di Solbiate Olona, dove le tre cicliste che si sono poi aggiudicate i migliori piazzamenti finali hanno preso il largo. La gara si è decisa in volata con una spettacolare sfida tra Anna Bonassi/ Flandreslove Fiorenzo Magni e Angelina Novolodskaya della PC Baix Ebre Tortosa – quest’ultima si è dovuta accontentare della seconda piazza. Terza gradino del podio per Emma Cocco, compagna di squadra della vincitrice, staccatasi negli ultimi metri prima del traguardo.

E con la vittoria della Bonassi, la U.S. Legnanese 1913 inaugura l’albo d’oro con un’atleta che ha già mostrato le proprie qualità fin dalle categorie giovanili: non solo è la attuale Campionessa Italiana di Velocità Olimpica, ma si è anche aggiudicata per due anni consecutivi il Campionato Italiano categoria Esordienti; insomma, un bell’inizio per la società organizzatrice e una splendida, promettente carriera per la giovane atleta.

La prova era valida anche come Campionato Provinciale Milano FCI che ha incoronato Vivienne Cassata della S.C. Cesano Maderno.

La gara delle Esordienti

A chiudere il programma, le gare per le Esordienti primo e secondo anno impegnate su un percorso di 30km con un GPM intermedio.

Il gruppo è partito a ritmo sostenuto per poi spezzarsi in due tronconi dopo il Gran Premio della Montagna e dimezzarsi nuovamente in altri due gruppetti prima degli ultimi chilometri. Nella prova del primo anno con 34 ragazze al via, vince Michelle Marzetti della Gazzanichese G.B.C. App. davanti a Emanuela Sferragatta / ASD Team Franco Ballerini e ad Aurora Cerame della S.C. Cesano Maderno.

Per le atlete al secondo anno della categoria Esordienti, successo invece per Nicole Bracco della S.C. Cesano Maderno, seguita da Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini San Miniato e da Sofia Micchi della UC Donoratico – 38 le ragazze al via.

I titoli provinciali vanno invece a Maira Geroli / Busto Garolfo (Esordienti primo anno) e a Martina Pianta / S.C. Cesano Maderno (Esordienti secondo anno).

L’atmosfera si è fatta ancora piu’ intensa nel finale di giornata con la vestizione della maglie di leader del Trofeo Rosa celebrate dalla presenza della pluricampionessa Fabiana Luperini, storica vincitrice delle piu’ prestigiose gare di ciclismo – non solo titoli nazionali, ma anche Giro d’Italia e Tour de France, solo per ricordarne alcune. Attualmente dirigente sportivo di una società ciclistica femminile che porta il suo nome e prima donna ds di un team maschile, Fabiana Luperini è stata felice di trasmettere la sua esperienza alle giovani promesse del ciclismo.

Grande soddisfazione da parte di Luca Roveda, Presidente della U.S. Leganense 1913, e di tutto il suo staff, già proiettati verso i prossimi eventi: arrivederci al 2026 per il Gran Premio Pino Cozzi e per la Targa d’Oro Città di Legnano, e appuntamento invece a domenica 11 maggio con la StraLeganense, questa volta non in sella a una bici, ma di corsa!

Tutti i risultati delle gare

ORDINE ARRIVO 51° GRAN PREMIO PINO COZZI – 12° MEMORIAL ELIO BARLOCCO E ROBERTO BRUGNONI

ALLIEVI UOMINI FCI

1. Corno Andrea – U.S. Biassono asd

2. Nembrini Mirko – S.C. Cene asd

3. Profazio Federico – Pedale Senaghese asd

4. Scotellaro Luca – S.C. Romanese asd

5. Crugnola Pietro – Busto Garolfo

6. Longo Riccardo – U.S. Biassono asd

7. Carelli Andrea – U.S. Biassono asd

8. Kroytor Iaroslav – Bustese Olonia asd

9. Tovaglieri Giacomo – Bustese Olonia asd

10. Matteini Samuele – U.S. Biassono asd

ORDINE ARRIVO 105° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 7° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ALLIEVE DONNE FCI

1. Bonassi Anna – Flandreslove Fiorenzo Magni

2. Novolodskaya Angelina – PC Baix Ebre Tortosa

3. Cocca Emma - Flandreslove Fiorenzo Magni

4. De Angelis Isabella – Scuola Ciclismo Verso l’Iride

5. Galasso Giada – Ciclistica Rostese

6. Bordin Greta – GS Cicli Fiorin asd

7. Marinini Nina – Biesse Carrera Premac

8. Invernizzi Viola – Team Serio

9. De Vecchi Martina – S.C. Cesano Maderno

10. Colombo Emma – S.C. Cesano Maderno

CAMPIONESSA PROVINCIALE MILANO FCI

ALLIEVE

Cassata Vivienne – S.C. Cesano Maderno

ORDINE ARRIVO 105° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 7° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ESORDIENTI DONNE FCI - PRIMO ANNO

1. Marzetti Michelle – Gazzanichese GBC App.

2. Sferragatta Emanuela – ASD Team Franco Ballerini

3. Cerame Aurora – S.C. Cesano Maderno

4. Luna Alessandra – Foligno Cycling Team asd

5. Zuccotti Emma – Mazzano asd

6. Geroli Maira – Busto Garolfo

7. Barone Maela – Allgor Tatobike

8. Allocchio Daida – Madignanese Ciclismo asd

9. Spinoni Michelle – JU Green asd Gorla Minore

10. Lepore Emma – UC Donoratico

CAMPIONESSA PROVINCIALE MILANO FCI

ESORDIENTI PRIMO ANNO

Geroli Maira – Busto Garolfo

ORDINE ARRIVO 105° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO – 7° MEMORIAL MAURO MEZZANZANICA

ESORDIENTI DONNE FCI - SECONDO ANNO

1. Bracco Nicole – S.C. Cesano Maderno

2. Giovannetti Olivia – Team Fabiana Luperini San Miniato

3. Micchi Sofia – UC Donoratico

4. Bertolucci Sveva – Blue Team

5. Pianta Martina – S.C. Cesano Maderno

6. Costa Beatrice – ASD Gioca in Bici Oglio Po

7. Rossi Livia – Vangi Ladeis Cyclign Team

8. Setti Scapuzzi Viola – ASD Gioca in Bici Oglio Po

9. Bolletta Aurora – Foligno Cycling Team asd

10. Mombello Anna – I Cinghiali Evo

CAMPIONESSA PROVINCIALE MILANO FCI

ESORDIENTI SECONDO ANNO

Pianta Martina – S.C. Cesano Maderno

MAGLIE TROFEO ROSA POST 105° TARGA D’ORO CITTA’ DI LEGNANO

ALLIEVE DONNE FCI

Colombo Emma – S.C. Cesano Maderno

ESORDIENTI DONNE FCI - PRIMO ANNO

Luna Alessandra – Foligno Cycling Team asd

ESORDIENTI DONNE FCI - SECONDO ANNO

Bracco Nicole – S.C. Cesano Maderno

CAMPIONESSA PROVINCIALE MILANO FCI

ALLIEVE DONNE FCI

Cassata Vivienne – S.C. Cesano Maderno

ESORDIENTI DONNE FCI - PRIMO ANNO Geroli Maira – Busto Garolfo

ESORDIENTI DONNE FCI - SECONDO ANNO Pianta Martina - S.C. Cesano Maderno