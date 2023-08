De Castro a Barcellona per centrare il podio

Ultimi scampoli di stagione per il pilota rhodense Sabino De Castro impegnato con il suo team alla conquista di nuovi importanti titoli da mettere in una bacheca già piena di coppe e trofei.

In corsa per il primo posto del Campionato Internazionale denominato “24 H Series”

«Siamo ormai a sole tre settimane dall’ultimo appuntamento del Campionato Internazionale denominato “24 H Series”, ultima gara che si correrà a Barcellona sul famoso circuito di Montmelò, sede anche del Gran Premio di Spagna di Formula 1».

Un appuntamento fondamentale per il team Willy Motorsport by Ebimotors di cui fa parte De Castro in quanto decreterà il vincitore della classe 992.

Il nostro team è secondo a sei lunghezze dal team belga Red Ant Racing

«Quest’anno la 992 è stata una categoria molto numerosa con team e piloti ben preparati - spiega il pilota di Rho - Il nostro team è secondo a 6 lunghezze dal team belga Red Ant Racing con un vantaggio discreto sugli olandesi del Red Camel-Jordans e sui tedeschi dell’Hrt Performance. Sarà dura battaglia in questa categoria e in una 24 ore possono esserci molte sorprese per un risultato che si preannuncia molto incerto».

De Castro e compagni arrivano a Barcellona dopo la vittoria ottenuta alla 12 ore dell’Estoril

A Barcellona il team in cui gareggia il pilota rhodense arriva dopo la vittoria ottenuta in Portogallo alla 12 ore dell’Estoril.

«In questa occasione il nostro pilota gentleman nonché caposquadra Fabrizio Broggi ha dovuto dare forfait in seguito a un incidente occorsogli sulla pista di Monza tre mesi fa ed è stato sostituito dal fiorentino Cosimo Papi».

Sabino de Castro con il rumeno Sergiu Nicolae e il giovane toscano hanno disputato una gara maiuscola con una precisa, veloce e attenta condotta sul filo dei centesimi di secondo, dettata egregiamente al muretto box dall’ingegnere di macchina Maurizio Soro.