Danza aerea: la B. Fly Project conquista il Nord Italia

Un anno sportivo di successi tra Veneto, Piemonte e Lombardia, grazie alla danza aerea, una disciplina ancora poco conosciuta ma sempre più in voga. A conquistarlo, le allieve di una realtà sportiva di Dairago, la B. Fly Project, in particolare nella disciplina dei tessuti aerei.

La B.Fly Project di Dairago regina nella danza aerea

Sono Chiara Sola (primo posto al Campionato Regionale Veneto), Rebecca Grimi (terzo posto al Campionato Regionale Lombardia), Valentina Vegro (secondo posto Freestyle Aerial Competition, competizione internazionale in Piemonte), Giulia Maiano e Gaia Monolo (primo posto nel Duo su tessuto sempre alla Freestyle Aerial Competition in Piemonte).

Le campionesse, che ora si concentrano nel mantenimento dei risultati ottenuti, portano così alto il nome della B. Fly di Barbara Violini. Già insegnante, giudice di gara e professionista del mondo della danza, ha introdotto la danza area a Dairago nel 2017 all’interno presso Angeli sulle Punte.

“L'impegno e la passione per questa disciplina hanno portato tutto il gruppo a volare su vari podi già nel 2022, ma quest’anno abbiamo conquistato quelli più prestigiosi ed è una grande soddisfazione. I miei complimenti a tutte le campionesse che si sono allenate duramente nel corso di tutta la stagione” commenta la professionista.

Il prossimo appuntamento in programma

Prossimo appuntamento per il gruppo, che in totale conta più di 100 allievi impegnati tra amaca, tessuti e cerchio aereo, è per l’11 Giugno a Casorezzo, per lo spettacolo di fine anno. Un evento gratuito, in programma nell’anfiteatro di Piazza Primo Maggio alle ore 20:30. In caso di maltempo l’esibizione sarà posticipata al 12 o 13 Giugno.