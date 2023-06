Daniele Turino nuovo allenatore del Volley Legnano

E' Daniele Turino il nuovo allenatore della B1 e direttore tecnico del settore giovanile del Volley Legnano.

L'annuncio

La G.S. Fo.Co.L Volley Legnano è lieta di annunciare il nome del nuovo allenatore della prima squadra che affronterà, nella stagione 23/24, il Campionato Nazionale di Serie B1 per il terzo anno consecutivo: si tratta di Daniele Turino, già membro della famiglia biancorossa dalla passata stagione. Si tratta infatti di una scelta che premia la continuità, dato che coach Turino ha iniziato la propria avventura legnanese nel 2022, alla guida delle Coccinelline dell’Under12, un gruppo che ha fatto crescere grazie a tutta la sua esperienza maturata in anni di pallavolo ad altissimi livelli.

Il filo rosso che lo lega alle giovanili

Quello con le giovanili è un fil rouge che prosegue indissolubilmente, visto che Daniele ricoprirà non solo il ruolo di Head Coach della prima squadra ma anche quello di Direttore Tecnico dell’intero settore giovanile biancorosso: “Vogliamo creare un settore giovanile competitivo - ci dice infatti Turino - che continui a crescere e a migliorarsi, proprio come avvenuto in questi anni, grazie anche al sodalizio con altre società del territorio. Per questo ci siamo già messi all’opera per allestire le varie categorie e affidarle ad allenatori preparati e consapevoli del proprio ruolo che permettano un continuo salto di qualità”.

La carriera di Turino

Daniele Turino ha un background invidiabile nel mondo pallavolistico italiano: nato a Torino nel 1978, allena inizialmente a Chieri, dove vince tre Scudetti con le Under 15, 16 e 19, fra il 2001 e il 2010, anno in cui diventa assistente allenatore in A2 e coach in C ad Asti dove con l’Under18 arriva terzo alle Finali Nazionali. Di qui il passaggio al Volley Bergamo, prima in qualità di assistente in B1, poi come primo allenatore fino al 2015, quando diventa Assistente Tecnico e Scout alla Foppapedretti Bergamo. Con la “Foppa” vince la Coppa Italia nel 2016, l’anno successivo è confermato Vice Allenatore e nel 2020 Head Coach. Nella stagione 20/21 il ritorno a Chieri, al Club76, in qualità di responsabile di Under 18 (di cui è anche allenatore), 16 e 14, referente per la Serie C e allenatore in B2, ma è anche scelto come Selezionatore Regionale Femminile del Piemonte, regione che guida fino alla finale del Trofeo delle Regioni contro la Lombardia. Nell’ultima stagione, oltre all’impegno in Under12 alla Fo.Co.L, ha allenato anche l’Under16 e la Serie D alla S.M. Kolbe Legnano, conquistando una meritata quanto netta promozione in C, venendo poi selezionato dalla Federazione Italiana anche nello staff del progetto Club Italia del Sud nel corso della stessa stagione.

"Entusiasta di proseguire il lavoro iniziato l'anno scorso"

Quella di coach Turino è una carriera che parla da sola, che lo ha sempre visto protagonista in sinergia fra prima squadra e settore giovanile, base fondante di ogni società, motivo per cui anche alla Fo.Co.L si è scelto di affidargli il doppio incarico.