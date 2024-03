Daniela torna dal Qatar con 7 medaglie

Tre ori, tre argenti e un bronzo. E una medaglia, in staffetta, l’ha vinta addirittura gareggiando con il figlio Ivan. Torna dai mondiali di nuoto Master svoltisi in Qatar con 7 medaglie, Daniela Deponti direttrice da anni del Lainate Village H2O di Lainate.

Chiuso un cerchio della sua brillante carriere agonistica

Ai Mondiali di Nuoto Master in Qatar ha calato il «settebello». Meglio di così probabilmente non poteva andare perché Daniela Deponti si è portata a casa dalla rassegna iridata di Doha sette medaglie. Tre ori, tre argenti e un bronzo. E una medaglia, in staffetta, l’ha vinta addirittura gareggiando con il figlio Ivan. Il rientro a Lainate è dunque tutto da raccontare per la 59enne che nella rassegna che si è svolta nel Paese della penisola araba sul Golfo Persico ha di fatto «chiuso» un cerchio della sua «seconda vita» agonistica in vasca.

Un risultato che va oltre le migliori aspettative

«Sono veramente contenta perché si trattava della mia ultima avventura agonistica nella fascia d’età 55-59 anni (Master M55-59) – racconta entusiasta – Dunque ci tenevo particolarmente a ben figurare, anche se in effetti sette medaglie è un risultato che va oltre ogni più rosea previsione. Aver vinto poi l’oro della staffetta insieme a mio figlio è una gioia incredibile». Per anni colonna della Npn Varedo e poi della Rari Nantes Legnano, il palmares di Deponti parlava da sé già prima della carriera «Master».

Nel suo percorso agonistico infatti la nuotatrice varedese ha partecipato più volte ai Campionati Italiani Assoluti (arrivando anche nei primi otto), ai Campionati Europei, alla World Cup e ha in bacheca una ricca collezione di coppe, medaglie e trofei.

"La mia vita è dedicata a tempo pieno all'acqua e alle vasche "

Ex contabile d’azienda, da due anni è direttrice del Lainate Village H2O, il centro natatorio di Lainate.

«La mia vita è ora dedicata a tempo pieno all’acqua e alle vasche», racconta soddisfatta.

La rassegna di Doha si è articolata su sette giorni di gare: Deponti ha conquistato le sue sette medaglie nelle sette gare cui ha partecipato: oro nei 50 e nei 100 metri Stile libero («I 100 metri sono la gara regina nel nuoto, si tratta delle più difficili perché le distanze sono “brevi”, bisogna dare tutto, non c’è margine di errore») e l’oro nella staffetta dei 200 metri. Una gara particolare perché vedeva impegnati quattro staffettisti a nuotare per 50 metri ciascuno e la somma totale dei loro anni doveva risultare 200.

Una medaglia vinta gareggiando in staffetta con il figlio Ivan

Una staffetta che appunto insieme a tre concorrenti Master ha visto in gara il figlio di Deponti, Ivan, di 26 anni. Le tre medaglie d’argento sono poi arrivate nei 200 metri misti e nelle altre due staffette donne (4x50 Misti e 4x50 Stile libero), mentre il il bronzo è stato il frutto del terzo posto nei 50 metri Farfalla.

«Il nuoto è sempre stata la mia passione fin da quando avevo 8 anni – racconta ancora entusiasta Deponti – Fino a quando sono arrivati i miei figli ho avuto una carriera soddisfacente, poi mi sono fermata “un attimo” e ho ripreso a 35 anni con i Master».

Una seconda carriera che in 24 anni ha raggiunto 40 medaglie

Una «seconda carriera» che in 24 anni ha significato una quarantina di medaglie. E Deponti non ha intenzione di fermarsi: «Per via del Covid, tra l’estate e la scorsa settimana si sono svolte due edizioni del Mondiale, una in Giappone e una appunto in Qatar. Da settembre ero concentrata sulla rassegna di Doha. Ora i prossimi appuntamenti in calendario saranno gli Europei di Belgrado a giugno e i Mondiali nell’agosto 2025 a Singapore».