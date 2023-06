Dal 21 giugno torna "Estate correndo" fra le provincie di Milano e Varese

Quattro tappe fra le provincie di Varese e Milano per Estate Correndo, il circuito podistico che farà tappa anche a Nerviano, Garbagnate e Senago.

Riparte Estate correndo

Il prossimo 21 giugno riparte da Nerviano Estate Correndo, il circuito podistico di gare serali fra le province di Milano e Varese che già da qualche anno dà un sapore speciale alla stagione più calda, attraverso appuntamenti podistici al tramonto, godendo della temperatura che finalmente cala dopo il solleone e di un’atmosfera festosa senza richiedere eccessivi sforzi fisici. La distanza da percorrere è infatti sempre compresa fra i 5 e 6 km, dando possibilità di essere presenti ad agonisti e non.

Il programma prevede il primo appuntamento a Nerviano (MI) per il 21 giugno, poi si va a Senago (MI) il 29 giugno, a Saronno (VA) il 4 luglio e conclusione a Garbagnate Milanese (MI) il 7 luglio. A ogni tappa verrà stilata la classifica e i leader assoluti vestiranno la maglia gialla di leader. La partenza di ogni gara verrà data alle ore 20:30, 5 minuti dopo toccherà alla non competitiva.

Come e quando iscriversi

Il circuito, realizzato con l’approvazione del Comitato Regionale Fidal e di quello Provinciale di Milano, ha una quota d’iscrizione individuale di 35 euro provvedendo entro il 18 giugno. Ci si potrà iscrivere anche la sera della prima tappa al costo di 40 euro qualora non sia stato raggiunto il tetto massimo di 350 pettorali disponibili. Per le società è prevista un’iscrizione gratuita ogni 10 con prezzo bloccato a 30 euro. Per quanto concerne le prove non competitive, le quote individuali sono di 3 euro a cui aggiungere 0,50 euro per chi non è tesserato per la Fiasp. Premi a fine gara per i primi 5 classificati uomini e donne. Chi volesse aderire alla singola gara dovrà versare 12 euro. Ampio ristoro al termine di ogni tappa.

Ricordiamo che alle varie tappe saranno anche abbinate prove per le categorie giovanili ragazzi e Cadetti di ambo i sessi, su distanze da 1.200 a 2.600 metri in base all’età, con quota d’iscrizione di 3 euro.

Per informazioni: https://estatecorrendo.blogspot.com/