Da Lainate a Valencia, Edoardo è medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo

A maggio compirà 19 anni, ma Edoardo Stronati di Lainate può già vantare nella sua bacheca personale un alloro davvero importante. Ieri, domenica 22 gennaio 2023, ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo Under 23 nel salto in alto. L'ennesimo successo firmato Pro Sesto Atletica Cernusco sul Naviglio come ci raccontano i nostri colleghi di Primalamartesana.it.

Da Lainate a Valencia per i Giochi del Mediterraneo

E pensare che l'ultima gara prima della partenza per la Spagna aveva preoccupato e non poco la società, visto che Edoardo aveva dovuto interrompere le rincorse in pedana a causa di un piccolo infortunio. Riposo precauzionale, la scelta giusta soprattutto se si tiene conto di quanto il giovane saltatore ha realizzato ieri, domenica, durante i Giochi del Mediterraneo Under 23 Indoor. Una manifestazione internazionale che vede sfidarsi le principali Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum. Edoardo si è guadagnato la convocazione e non ha deluso le attese.

Una medaglia d'oro più che meritata

Il giovane portacolori della Nazionale, che in Italia gareggia per la Pro Sesto di Cernusco, non è stato tradito dall'emozione e si è disimpegnato alla grande mettendo in fila tutti gli avversari. Alla fine ha ottenuto la medaglia d'oro con un importante salto a 2,17 metri, misura che oltre a valergli il gradino più alto del podio è stata anche la sua migliore prestazione fatta registrare in una manifestazione al chiuso (all'aperto ha superato l'asticella posta a 2,20 metri).

Grande la soddisfazione dei suoi tecnici e di tutta la dirigenza cernuschese che può festeggiare nel migliore dei modi questo inizio di 2023. E se la fame vien mangiando, l'esordio può solo far ben sperare.