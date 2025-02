Cuore e grinta: che vittoria della Fo.Co.L Legnano

In una giornata vibrante e carica di emozioni, la Fo.Co.L Legnano ha scritto un'altra pagina memorabile della stagione. A PalaVolley, si è assistito a una "battaglia" epica contro Capo d'Orso Palau, una partita che ha tenuto tutti con il cuore in gola fino all'ultimo, emozionante punto.

La sfida

Il primo set ha messo subito in luce la determinazione delle legnanesi, che hanno lottato su ogni pallone, chiudendo il parziale in favore. È stato un inizio promettente, una dimostrazione di forza e passione che ha acceso gli animi di tutti i presenti.

Purtroppo, nei set seguenti, sono emerse delle difficoltà. Il secondo e il terzo set hanno visto un susseguirsi di alti e bassi, con momenti in cui sembrava che la vittoria sfuggisse dalle mani. Ma il vero spirito di Legnano non si è mai spento

Con il pubblico che non ha mai smesso di incitare il quarto set è stato una vera e propria rinascita. Le padrone di casa hanno combattuto con un cuore immenso, ribaltando il risultato e portando la gara al decisivo quinto set. I battiti dei cuori di ogni tifoso si sono sincronizzati con i colpi di pallone, in un crescendo di tensione e speranza.

Il quinto set è stato un capolavoro di grinta e coraggio. Legnano ha dimostrato di che pasta è fatta, chiudendo il set e la partita con una vittoria che ha scatenato l'entusiasmo incontenibile della folla. Gli abbracci tra giocatrici e tifosi, e l'eco dei loro festeggiamenti sono il vero tributo al loro spirito indomito.

Voci Biancorosse

"Questi ultimi risultati significano che stiamo in partita, nonostante alcuni alti e bassi - ha detto Giada Agazzi - È stata una partita faticosa, che ci siamo portate a casa con un gran risultato. Siamo state unite e ci abbiamo dato dentro nei momenti giusti"

"Questo è quello che ci caratterizza: nonostante possiamo avere dei momenti no è grazie al carattere che riusciamo sempre a venirne fuori, riusciamo a darci la carica e a portarci a casa i punti anche contro squadre che sono di alta classifica", ha aggiunto Marta Roncato

Il tabellino

Fo.Co.L Volley Legnano-Capo d'Orso Palau 3-2 (25-22, 19-25, 22-25, 26-24, 15-12)

Fo.CO.L Volley Legnano: Lenna, Felappi 18, Carcano 9, Brutti, Agazzi 12, Raimondi (L), Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini, Nella, Mazzaro (C) 17, Roncato 2, Zingaro 14. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 8 ace (21 errori in battuta), 43% in ricezione (26% perfetta), 34% in attacco, 10 muri.

Capo d'Orso Palau: Mureddu, Menardo, Bosso 7, Fiore (C) 10, Amatori, Mezzi 9, Renzi 11, Ciani, Leone (L), Aliberti 21, Allasia 6, Martinato 4, Chirico. Allenatore: Guidarini. Assistente: Placido.

Note: 11 ace (13 errori in battuta), 41% in ricezione (24% perfetta), 33% in attacco, 8 muri.