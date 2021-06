Passione, divertimento e voglia di sport. Mission e obiettivi di Cbc Basket school Corbetta e Olimpia si sono incontrati in un nuovo progetto volto a crescere talenti sotto canestro. La storica società milanese ha lanciato il progetto Olimpia Academy, coinvolgendo sette società lombarde in un percorso di formazione e scambio.

Corbetta va a canestro... con l'Olimpia

Lunedì 31 maggio, in Municipio a Corbetta, la presentazione ufficiale, alla presenza di Davide Losi, responsabile organizzativo del settore giovanile dell'Olimpia Milano, Michele Samaden, referente del minibasket, e Antonio Pampani, responsabile tecnico del settore giovanile, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, Sergio Grittini, consigliere delegato allo Sport, Andrea Annese, numero uno di Cbc e Massimo Meneguzzo, coach under 16. A stuzzicare gli ospiti sul progetto Max Temporali.

Un percorso condiviso

La nuova collaborazione prevede la presenza ogni due-tre settimane di tecnici Olimpia a Corbetta, percorsi di formazione tecnici e su temi come nutrizione, recupero, riabilitazione, ma anche valorizzazione di talenti e interscambio informativo per una crescita reciproca. Un sogno che diventa realtà per Annese, che nella sua città ha costruito una realtà associativa molto ricca, che coinvolge circa 350 ragazzi, cui si aggiunge l'esperienza unica del baskin. Ogni sabato, in collaborazione con La Quercia, ragazzi disabili e normodotati di ogni età si allenano insieme.

Un Comune a tutto sport

L'Amministrazione comunale ricorda il ruolo chiave dello sport in città: dal titolo di Comune Europeo per lo sport 2018, all'investimento in strutture e impianti, alla collaborazione proficua con le associazioni. Il sindaco ha donato ad Olimpia la medaglia della città; la società ha ricambiato con le maglie ufficiali autografate.