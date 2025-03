I Knights parteciperanno sabato alla loro quinta Coppa Italia; presenze tutte firmate in cabina di regia da Marco Tajana e Maurizio Basilico che, da quando hanno preso in mano la società, hanno garantito una costanza di rendimento, ottenendo parecchi risultati attraverso 3 decadi di gestione.

Coppa Italia Knights: intervista a Tajana e Basilico

A poche ore dalla palla a due della semifinale, abbiamo chiacchierato con loro sulla condizione della squadra e su cosa rappresenta questo traguardo per la società.

Quinta Coppa Italia da Presidente, questo risultato da costanza di rendimento per la gestione tua e di Maurizio. Importante trasmettere questa solidità?

Tajana: “La quinta apparizione alle finali di Coppa Italia è sicuramente un grande orgoglio perché dimostra quanto io e Maurizio abbiamo mantenuto la società ad alti, alti livelli in ogni categoria, dalla A2 fino ad adesso nella B Nazionale e quindi è un segnale di grande continuità e di grande serietà della nostra società”.

Da GM hai costruito la squadra, ma forse anche tu non pensavi che potesse arrivare a questo punto del campionato con questi risultati oppure si?

Basilico: “Da GM io penso sempre positivo e penso sempre di aver costruito una squadra fortissima. Quelli di questa stagione, sono giocatori che io e Paolo Piazza abbiamo condiviso e scelto, anche per la “fame” che potevano avere.Con ciò, arrivare primi a fine del girone d’andata è stata una fantastica sorpresa, anche se dopo un mese, ho iniziato a crederci perchè si vedeva una buona chimica sin dal precampionato.

Ci siamo meritati tutto senza rubare nulla e siamo arrivati primi giocando anche una bellissima pallacanestro da vedere”.

Che significato ha questa Coppa Italia nella tua gestione che si sta avvicinando ai 25 anni?

Tajana: “L’ho detto anche ai ragazzi: il significato è particolare perché è la quinta apparizione alle Final Four che comunque sono, secondo me, il momento più importante della stagione per quello che riguarda questi campionati. E’ un trofeo dove tutti vanno per vincere e, non dico che sia più importante di una promozione, però il significato diverso e il fatto di esserci per giocarselo è una cosa favolosa e che deve inorgoglirci”.

Con Marco avete raggiunto tanti obiettivi e avete saputo anche ricostruire dopo anni difficili. Quali sono le peculiarità per riuscire a mantenere costanti i risultati?

Basilico: ”Sicuramente la passione per quello che facciamo e per il fatto di essere, oggi ancora più di ieri, contornati da persone che ci aiutano come quelle del nostro consiglio.

Questa grande famiglia ci aiuta ma ci stimola anche a far bene.

E’ continua la voglia di dimostrare sul campo e fuori, di essere una super società che vuole ogni anno migliorarsi e raggiungere obiettivi che sulla carta possano sembrare difficili.

Crederci sempre, anche in stagioni come lo scorso anno non proprio positive, senza mai demoralizzarci.

Siamo sempre andati avanti tenendo presenti le cose importanti, e sempre lo faremo, e quest’anno i risultati ci aiutano facendoci capire che ci stiamo riuscendo ottimamente.”

Sabato parteciperete ad una riunione di Lega che potrebbe avere anche degli spunti interessanti. Quali saranno le vostre posizioni?

Tajana: “Cercheremo, come sempre, di dare con Maurizio un contributo su quello che possono essere i cambiamenti del nostro mondo sportivo a partire un po’ dalla forma del campionato, dove, secondo me, è meglio ridurre gli infrasettimanali, partendo un po’ prima, meglio, ma soprattutto se dovessero esserci, che non siano così concentrati.

L’altra cosa su cui battagliare è la Coppa Italia: la formula delle Final Four così non ha un senso, meglio le due semifinali con andata e ritorno tra le contendenti e poi, la finale in gara secca in una sede italiana in una giornata singola.

A Bologna in realtà ci saranno anche altre cose da discutere e vedremo di dare il nostro contributo in maniera collaborativa”.

Basilico: “Io vorrei far riflettere la politica della nostra Lega sugli infrasettimanali. Oggi come oggi sono tanti e alzano il rischio di infortuni per i giocatori, che non hanno tutte queste partite così ravvicinate nelle gambe.

Quindi un campionato con meno infrasettimanali, perché anche la discriminante della vicinanza, abbiamo visto non funzioni molto; ci siamo trovati a giocare partite il mercoledì con poca gente al palazzetto, anche se si potevano considerare dei “derby”.

Bisognerebbe riflettere anche un po' sulla qualità del nostro basket per garantire alla nazionale giocatori di più alto livello, che facciano da traino al movimento, che ora ha pochi personaggi di riferimento, ma questo probabilmente è più un discorso da legare alla FIP piuttosto che alla Lega”.