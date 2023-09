Coppa del mondo di Spada: la prima tappa sarà a Legnano

La stagione di Coppa del Mondo 2023/2024 della spada femminile comincerà in Italia: dal 10 al 12 novembre appuntamento a Legnano.

La città lombarda, storica “casa” del “Trofeo Carroccio”, per decenni evento centrale nel calendario internazionale della spada, ha ottenuto insieme alla Federazione Italiana Scherma l’organizzazione della prima tappa del circuito iridato delle spadiste dopo la rinuncia dell’Estonia, che avrebbe dovuto ospitare la competizione a Tallinn.

FIS e Comitato di Legnano si sono immediatamente fatti avanti per colmare la “lacuna” in calendario e, a seguito di questa autorevole e affidabile candidatura, la FIE ha ufficialmente assegnato all’Italia la prova di Coppa del Mondo di spada femminile in programma a novembre 2023.

A Legnano, dunque, andrà in scena una competizione importantissima, che prevedrà sia la gara individuale che quella a squadre, con in palio punti preziosissimi per la Qualifica Olimpica.

Le spadiste azzurre a Legnano

Per le spadiste azzurre del CT Dario Chiadò, dopo aver chiuso con l’argento a Squadre al Mondiale di Milano la scorsa stagione, la nuova comincerà ancora dalla Lombardia, ad appena una trentina di chilometri di distanza, ancora una volta con la spinta per proprio pubblico.

Il programma sarà aperto venerdì 10 novembre con le fasi preliminari di qualificazione al tabellone principale, sabato 11 il clou della prova individuale, domenica 12 il Team Event.

La Coppa del Mondo di spada femminile a Legnano si aggiunge così, nel circuito iridato Assoluti, al Grand Prix di fioretto a Torino e al Trofeo Luxardo di sciabola maschile a Padova che si terranno – rispettivamente – a febbraio e marzo 2024.

foto Bizzi