Coppa Comune di Dairago: i risultati della 48^ edizione

Un centinaio di giovani ciclisti si sono sfidati tra le strade del territorio.

Le pagelle

La 48° edizione della Coppa Comune di Dairago, competizione ciclistica riservata alla categoria allievi, ha visto 94 partenti sfidarsi lungo un circuito di 7,5 km che attraversava i comuni di Dairago, Villa Cortese e Busto Garolfo. Dopo i primi chilometri, percorsi a velocità sostenuta con il gruppo compatto, si sono susseguiti diversi tentativi di fuga, tutti senza successo. Nicolò Sorci (GS Prealpino) e Andrea Colombo (Pedale Senaghese) hanno provato un'azione da finisseur, ma sono stati ripresi dal gruppo durante lo sprint finale, dove a prevalere è stato Alberto Veglia (Monaco Gabetti-Ardens Cycling Team). In seconda posizione si è classificato Leonardo Martuscelli (SC Castellettese-Cicli Varsalona), mentre al terzo posto è arrivato lo stesso Andrea Colombo (Pedale Senaghese).

I ringaziamenti

La U.S. Dairaghese Ciclismo desidera ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa manifestazione, l'A.P.A.D., la Protezione Civile di Dairago e, in particolare, gli sponsor che hanno sostenuto l’evento. Un ringraziamento speciale va anche al Comune di Dairago per il prezioso patrocinio.