Coppa campioni di softball: via al conto alla rovescia

Tra meno di due settimane prenderà il via la Coppa Campioni - Premier Cup di softball che si disputerà sui campi di Saronno e Legnano.

Grande softball a Legnano e Saronno

La kermesse sportiva si terrà da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023. La Inox Team Saronno è all’esordio nella più importante competizione europea per club dove sfiderà le migliori squadre del continente in una settimana di grande softball.

Il calendario delle partite

Il cammino della Inox Team, che nella prima fase del torneo giocherà sempre a Saronno, prende il via lunedì 21 agosto con due partite: alle 10.30 contro le tedesche del Bonn Capitals e alle 20.45 contro le temibili olandesi delle Tex Town Tigers. Martedì 22 agosto appuntamento alle 20 contro le francesi de Les Pharaons, mentre mercoledì 23 si giocherà l’ultima gara del girone contro le Vienna Wanderers sempre alle 20.

Nell’altro girone, si affronteranno, invece, le olandesi dell’Olympia Haarlem, le spagnole del Rivas Madrid, le ceche del Joudrs Praga, le svizzere del Wittenbach Panthers e le belghe del Chicaboo’s Stabroek.

Giovedì 24 e venerdì 25 agosto si tiene la seconda fase della Premier Cup che si concluderà poi sabato 26 agosto con la disputa delle due finalissime sul campo di Saronno. Quella per il bronzo inizierà alle 16.30, mentre quella per diventare campionesse d’Europa alle 20.

Clicca qui per il calendario completo.

Biglietti e abbonamenti

Le due società hanno inoltre definito le modalità di ingresso ai rispettivi campi per potere assistere alle 35 partite in programma del torneo.

Biglietto singolo giornaliero, valido dal 21 al 25 agosto compresi: 5 euro (valido per ambedue i campi). Minori di 18 anni, disabili e over 75 entrano gratuitamente.

Biglietto singolo giornaliero valido solo per sabato 26 agosto (campo Saronno): 10 euro. Minori di 18 anni, disabili e over 75 entrano gratuitamente.

Abbonamento per tutte le 35 partite del torneo (valido per ambedue i campi): 25 euro.

I biglietti e gli abbonamenti potranno essere acquistati in ambedue i campi da gioco.

Nella foto di copertina: la Inox Team Saronno in campo (foto di Laura Massarenti)