Coppa Caduti Nervianesi: sono 167 gli iscritti

Coppa Caduta Nervianesi: 167 gli atleti della categoria Elite e Under 23 iscritti alla 74esima edizione.

Coppa Caduti Nervianesi: attesa per la gara

Sono 167 gli atleti della categoria Elite e Under 23 iscritti alla 74esima edizione della Coppa Caduti Nervianesi, la gara in programma domani, domenica 25 aprile 2021 a Neviano, e da quest’anno inserita all’interno del calendario nazionale della categoria (foto Berry).

Us Nervianese al lavoro

L’Us Nervianese, società che organizza la manifestazione, è al lavoro per gli ultimi preparativi ed il presidente Enrico Fontana con tutto il suo staff stanno curando ogni minimo dettaglia per garantire un evento di livello e con la massima attenzione anche al tema della sicurezza, sia in corsa che per quanto riguarda il rispetto dei protocolli Covid-19.

Diversi gli atleti di spicco

Il dorsale numero 1 è stato assegnato a Marco Rancilio della Viris Vigevano, atleta che possiamo considerare di casa, visto che risiede a Parabiago, a pochi chilometri da Nerviano. Diversi gli atleti di spicco che figurano in gruppo. Sicuramente una delle formazioni più forti sarà la russa Lokosphinx che schiererà sei atleti del giro della nazionale compreso Gleb Syritsa, recentemente capace di firmare un clamoroso bis alla classica Vicenza-Bionde. Gli svizzeri del Velo Club Mendrisio schiereranno, tra gli altri, in vice campione italiano di categoria Alessandro Santaromita Villa. Attenzione al Team Colpack Ballan, la formazione plurivittoriosa di stagione, che per la probabile volata di Nerviano dovrebbe puntare forte sul figlio d’arte Samuel Quaranta. Il toscano Edoardo Sali, già vincitore quest’anno in Francia, sarà l’uomo di punta della Gallina Ekotek Colosio. Altra formazione di riferimento sarà sicuramente la Biesse Arvedi che schiererà i pistard azzurri Michele Scartezzini, Francesco Lamon, Davide Plebani, Mattia Pinazzi e Stefano Moro.

Un percorso di 153 chilometri

La gara presenta un percorso di 153 km suddivisi su 5 giri iniziali di un circuito a lungo raggio di 25 km e 4 finali a breve raggio di 10 km.

I DETTAGLI DELL’EVENTO:

Ritrovo: Via Marzorati (Parcheggio Comune) – Nerviano ore 09

Km: 153

Verifica Licenze: Sala del Bergongnone – Comune di Nerviano dalle ore 9 alle 11

Riunione DS: Sala del Bergognone – Comune di Nerviano ore 11

Presentazione Team: dalle ore 11.20

Partenza: ore 12.15 trasferimento da Via Marzorati a P.za Vittoria ore 12.30

Arrivo: Nerviano Via Mons. Piazza c/o Centro Sportivo Re Cecconi ore 15.55

Cerimonia di premiazione: entro 15 minuti dal termine della gara.

Le squadre iscritte

Di sequito l’elenco delle squadre iscritte alla corsa:

1. Aries Cycling

2. Biesse Arvedi

3. CCB Foundation (Usa)

4. Gallina Ecotek Colosio

5. Garlaschese

6. G.C. Sissio Team

7. Italian Cycling Team

8. Lan Service – Granmonferrato

9. Lokosphinx (Rus)

10. Named – Uptivo

11. Onec Team

12. Overal Tre Colli Cycling Team

13. Pedale Scaligero

14. S.C. Valle Seriana – Cene

15. Speeder Cycling Team (Sui)

16. T° Red Factory Racing

17. Team Colpack Ballan

18. Team Gaiaplast Bibanese

19. Team Mazzola P.G.C.

20. Team Todesco

21. Trentino Cycling Team U23

22. U.C. Pregnana Team Scout

23. V.C. Mendrisio (Sui)

24. Velo Racing Palazzago

25. Vigor Redmount – Freedom to Ride

26. Viris Vigevano