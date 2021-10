Un grande successo

Roveda: "E' stata una bella gara e siamo soddisfatti, per noi, per il ciclismo, per la nostra città Legnano"

Coppa Bernocchi: vince anche Legnano. A primeggiare all'edizione 102 della competizione lombarda è stato Remco Evenepoel. La vittoria di lunedì (4 ottobre)del belga della Deceuninck-Quick Step ha impressionato molti, così come la perfetta organizzazione della corsa.

Coppa Bernocchi: vince anche Legnano

"Ci siamo ritrovati a dover gestire una situazione non certo semplice. I nostri volontari, dopo settimane di lavoro, sono in strada da questa mattina alle cinque; abbiamo curato ogni cosa nei minimi particolari perché - quando organizziamo questa gara - pensiamo soprattutto alla sicurezza degli atleti. La cosa più importante è la sicurezza, soprattutto di questi ragazzi che hanno fatto una gara fantastica. Non è facile correre per quattro ore sotto un acquazzone del genere, è stata una bella gara e siamo soddisfatti, per noi, per il ciclismo, per la nostra città Legnano".

Sono le prime parole a caldo del presidente dell'U.S. Legnanese 1913 Luca Roveda, intervenuto alla conferenza stampa insieme al vincitore Remco Evenepoel, al secondo classificato Alessandro Covi e a Fausto Masnada salito sul terzo gradino del podio.

La vittoria di Evenepoel un manifesto dello sport

Una vittoria sportiva quella di Evenepoel che molto ha da insegnare ai tanti appassionati di ciclismo e non solo: la sua determinazione e la sua tecnica travalicano le cronache sportive, diventando un esempio cui ispirarsi. Determinazione che non è mancata a chi ha creduto in questa 102° edizione della Coppa Bernocchi, collocata in modo strategico nel calendario delle grandi competizioni internazionali, alla quale hanno partecipato le grandi firme del ciclismo.

I ringraziamenti di Roveda