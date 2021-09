Tutto pronto per la 102° edizione della Coppa Bernocchi – 45° GP Banco BPM che quest'anno si rilancia con le "grandi firme".

Coppa Bernocchi: torna la grande classica lombarda del ciclismo

Un’edizione importante quelle del 3 ottobre 2021, che riporta sul nostro territorio una grande classica del ciclismo lombardo e festeggia con il record di squadre World Tour iscritte. Legnano e l'U.S. Legnanese 1913 sono pronte ad accogliere le Grandi Firme del ciclismo nazionale e internazionale.

I campioni presenti

"Allora iniziamo a svelare i primi tre campioni italiani e le prime Grandi Firme internazionali. Saranno al via in Largo Tosi a Legnano (per allineamento, partenza ufficiale in via XX Settembre) il neo Campione del Mondo della Crono individuale Filippo Ganna, il portabandiera e campione olimpico Elia Viviani e Giacomo Nizzolo già vincitore della Coppa Bernocchi nel 2016, non male come inizio, vero?".

"E allora continuiamo calando un tris d'assi di Campioni internazionali come il francese Thibaut Pinot, il colombiano Nairo Quintana e lo spagnolo Marc Soler! 25 Le squadre iscritte, il massimo consentito da regolamento, che potrebbero regalare ancora molte sorprese come ad esempio... eh no, non possiamo svelare ancora tutto, ma vi terremo aggiornati e potete seguirci sui canali social U.S. Legnanese 1913".

Programma

Ritrovo previsto a Legnano, piazza San Magno, alle ore 10.00 e successivo trasferimento in largo Tosi dove è prevista la partenza per allineamento del gruppo alle ore 11.45. La bandiera a scacchi sventolerà in via XX Settembre per la partenza ufficiale prevista alle ore 12.00. L'arrivo sarà a Legnano sul rettilineo di viale Toselli, all'altezza del Castello Visconteo dove sarà allestito il Villaggio accoglienza e la sala stampa e dove saranno presenti le postazioni tv.

Ospiti

Domenica 3 ottobre, in occasione della punzonatura della Coppa Bernocchi, L'organizzazione ha pianificato un incontro con sindaci e assessori dei comuni dei traguardi volanti, insieme a ospiti prestigiosi che approfondiranno le tematiche legate a mobilità sostenibile e ciclovie. La serata vedrà la partecipazione dei conduttori di Eurosport Riccardo Magrini e Luca Gregorio che presenteranno Justine Mattera, madrina della Coppa Bernocchi, con il suo libro Just me.

L'ingresso è previsto dalle ore 16.30 con obbligo di green pass. Seguirà aperitivo con degustazione.