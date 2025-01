Terza sconfitta in campionato per i Knights di Legnano che a Lumezzane inciampano sulla Virtus.

Contro Lumezzane arriva la terza sconfitta per i Knights

Di Meco sigla i primi punti del match con Legnano che trova da Raivio e Quarisa i primi canestri biancorossi.

Il ritmo sembra da subito piuttosto alto e Baldini e Vitols sono nel loro habitat naturale, trovando buone soluzioni che tengono sempre avanti i bresciani dal 7-4 fino al 12-6 del 5’.

Legnano prova ad accelerare con i cambi ma i 26 secondi in campo di Gallizzi sono l’inizio della fine, con Legnano che già deve rinunciare a Sodero in ospedale in attesa della prima figlia.

Baldini segna il +7 del 15-8, Quarisa e Oboe accorciano, ma sono le due triple di Agostini e Raivio a pareggiare per due volte il punteggio fino al 20-20 del 10’.

Nella prima parte del secondo quarto, la difesa dei Knights è assoluta protagonista, lasciando solo 5 punti nei primi 5’ a Lumezzane, con Fernandez, Agostini e Oboe a portare Legnano al +5 del 23-28.

In generale la partita è piuttosto brutta e spezzettata dai falli; nessuno segna e la gara arranca fino a metà con qualche canestro per parte, anche se Legnano riesce a scappare sul +9 del 28-37 con Quarisa, per poi vedere Lumezzane rientrare sul 32-37 del 20’ con Di Meco e Baldini.

La seconda parte del match

L’inizio del terzo periodo è traumatico: Lumezzane piazza un 7-0 che mette subito in equilibrio la gara.

Legnano ritrova il minimo vantaggio con Mastroianni e Scali, ma Di Meco mette la tripla del 42-40 con cui poi molto molto lentamente Lumezzane avanza nel punteggio.

Nei 4’ successivi si vedono pochi canestri ma sono tutti della Virtus che va sul 49-40 e poi sul 52-42.

Legnano piazza uno 0-5 con Raivio e Fernandez, ma la stanchezza dei Knights che ruotano in 7 uomini è evidente.

Lumezzane chiude sul 55-48 al 30’ ma si capisce già che la gara è finita.

Nei primi minuti del quarto periodo i padroni di casa allungano fino al +13 e anche se Legnano ci prova con Scali e la tripla di Mastroianni, la spia della riserva ormai è di un rosso incandescente.

Minoli e Baldini realizzano il +16, Vitols firma il +18 e negli ultimi 5’ minuti i giovani della panchina macinano minuti in campo fino al 82-63 finale.

Una gara non particolarmente brillante per Legnano che ora dovrà leccarsi le ferite e trovare le forze durante la prossima settimana per una gara enigmatica, ardua e complessa contro la fortissima Treviglio.

Il tabellino della partita

LUXARM LUMEZZANE - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 82-63 (20-20, 12-17, 23-11, 27-15)

LuxArm Lumezzane: Giacomo Baldini 23 (4/6, 5/7), Manuel Di Meco 16 (4/5, 2/7), Marcis Vitols 12 (2/2, 1/5), Lamine Tandia 10 (5/9, 0/0), Tommaso Minoli 8 (2/3, 1/3), Alessandro Amici 8 (1/4, 2/5), Lorenzo Varaschin 5 (2/6, 0/0), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/0), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), NicolÒ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Simone Tomasini 0 (0/0, 0/0), Mouhammed Falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Tommaso Minoli, Lorenzo Varaschin 7) - Assist: 17 (Marcis Vitols, Alessandro Amici 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 17 (5/10, 1/3), Pietro Agostini 11 (2/5, 1/4), Mattia Mastroianni 10 (3/5, 1/2), Andrea Quarisa 8 (4/4, 0/1), Francisco Fernandez 7 (1/3, 1/5), Francesco Oboe 5 (2/4, 0/3), Guido Scali 5 (2/8, 0/2), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Florian Rakaj 0 (0/0, 0/0), Ezio Gallizzi 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Pietro Agostini 8) - Assist: 9 (Nik Raivio 4)