Le gare prestagionali dei Knights di Legnano portano un'altra vittoria ma con una prestazione meno brillante rispetto alla prima uscita.

Contro Gallarate i Knights sono meno brillanti ma vincono lo stesso

Seconda gara prestagionale per i Knights e seconda vittoria contro Gallarate, anche se la partita su suolo varesino è stata meno brillante della prima uscita. Knights al completo e senza particolari problemi.

La partenza è buona con una tripla di Oboe e una di Raivio, ma Gallarate pareggia e il primo quarto è piuttosto equilibrato.

Coach Piazza gestirà la gara con cambi a 5 giocatori per tutto il match, mischiando quintetti e cercando nuovi assetti, cosa che permette a Legnano di chiudere avanti per 14-21 dopo 10’.

Gallarate spinge sull’acceleratore con Bloise, prendendo qualche punto di vantaggio, anche se la Sae Scientifica rimane in scia con i liberi, nonostante una percentuale bassa che si fisserà sul 58% (20/34).

I Knights perdono il quarto sotto i colpi di Fioravanti, ma hanno degli sprazzi di buon gioco che a metà partita valgono comunque il vantaggio sul 36-40.

La seconda parte della partita

Terzo quarto che, come contro Gazzada, è molto positivo per i Knights che partono sotto 3-0 ma ben presto arrivano sul 3-13, mostrando una difesa molto ben organizzata e una circolazione di palla che porta a buoni tiri, Agostini da fuori e Quarisa da sotto, per una frazione che finisce sul 48-62.

Gallarate ha dei momenti di grande intensità con Redaelli, ma a volte spreca mostrando un po' di imprecisione nei passaggi e nella costruzione.

Ultima frazione in cui Legnano continua con l’intensità difensiva del terzo periodo e con un attacco ben bilanciato dove, questa volta, sono Mastroianni e Sodero a trovare più facilmente il fondo della retina, con Gallarate che non riesce a trovare per lunghi minuti una buona continuità per impensierire i Knights che, alla fine, vincono per 59-80.

Dopo due buone gare con squadre di categoria inferiore, da mercoledì le prossime amichevoli saranno quasi tutte con squadre di B Nazionale.

Prossimo appuntamento con la nuova Treviglio, mercoledì sera alle 18.00 al PalaFacchetti.

Il tabellino della partita

ESSE SOLAR GALLARATE – SAE SCINTIFICA LEGNANO KNIGHTS 59-80 (14-21; 22-19; 12-22; 11-18)

Per Gallarate: Pirovano, Barbieri 3 (0/1; 1/5), Bloise 4 (01/; 1/3), Redaelli 11 (1/2; 2/4), Fedeli, Antonelli 5 (2/5 da 2), Mercante 7 (2/2; 1/5), Ballarin 1 (0/4 da 2), Molteni 5 (1/4; 1/3), Zampieri (1/1 da 2), Barzon 2 (1/2 da 2), Golino 3 (1/1 da 3)

Rimbalzi 20 (1+19 Golino e Mercante 4), assist 5 (Bloise 3), palle recuperate 13 (Fioravanti 4)

Per Legnano: Lavelli 4 (1/1 da 2), Agostini 15 (2/2; 3/7), Scali 3 (0/2 da 2), Oboe 6 (1/3; 1/2), Quarisa 11 (5/7 da 2), Gallizzi 1 (071 da 3), Sodero 13 (2/3; 1/2), Raivio 9 (3/7; 1/4), Fernandez 5 (1/1; 1/3), Mastroianni 13 (0/1; 3/5)

Rimbalzi 38 (7+31; Agostini 8); assist 20 (Gallizzi 5); palle recuperate 8 (Oboe 3)