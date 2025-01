Meno di 72 ore di riposo per i Knights di Legnano che tornano alla Soevis Arena per la gara infrasettimanale contro Agrigento di coach Quilici, portando a casa una vittoria.

Contro Agrigento arriva un'altra vittoria per i Knights di Legnano

La partenza è solo di marca siciliana, con Romeo e soprattutto Scarponi, a infilare con continuità il canestro biancorosso, mentre Legnano si sblocca con Raivio, ma non trova grande fluidità in attacco, subendo le iniziative della Fortitudo.

Oboe mette la tripla del 7-9 ma, Martini e Scarponi, doppiano i Knights sul 7-14 prima che Raivio e Scali riavvicinino la SAE Scientifica sul 12-14. Agrigento spinge ancora e sul finire del quarto Piccone e Chiarastella fissano il 20-28 al suono della prima sirena.

Legnano soffre più in difesa che in attacco; Peterson infila il canestro del 20-30 e le percentuali di Agrigento vanno verso numeri nobili, con Caiazza a mettere anche il +11.

Una fiammata di Sodero e Gallizzi riduce di 6 punti il distacco, Scarponi riallunga fino al +9 per i suoi e nella seconda metà del quarto, Legnano con grande fatica, ricuce il gap fino a pareggiare con Quarisa dalla lunetta sul 45-45, dopo aver anche preso il primo vantaggio di un punto con Sodero poco prima.

Una ripresa con recupero finale dei padroni di casa

Dopo la pausa i più pronti sono i ragazzi di Quilici che dopo i primi 3 minuti di relativo equilibrio, piazzano un parziale di 2-14 che li proietta sul 54-66 con Morici, Peterson e Chiarastella, con i Knights che non riescono a costruire tiri aperti.

La situazione è decisamente critica ma, il gioco da tre punti di Sodero, la tripla di Gallizzi e il canestro di Mastroianni, danno una speranza ai Knights che chiudono sul 63-70 il terzo periodo.

La spinta emotiva si sente e nel primo minuto del quarto periodo Scali e Oboe per due volte da tre impattano sul 70-70, con Gallizzi a mettere la penetrazione del +2 del 72-70.

Da qui Legnano non si volta più indietro.

Dopo 30’ di inseguimento, al primo vantaggio, i Knights provano a fuggire con Agostini e Mastroianni che respingono gli attacchi di Morici e Chiarastella.

Il tap-in di Agostini da il +9 del 88-79 a circa 2’ dalla fine della partita; Martini ci prova con il canestro del -7, ma i liberi di Oboe fissano il 90-81 che sarà il punteggio finale.

Una gara di grandissima intensità con Legnano spesso ad inseguire una Fortitudo molto precisa e decisamente più convinta dei propri mezzi rispetto all’andata.

Una prova di carattere durante un turno infrasettimanale sempre molto faticoso, prima di una trasferta durissima a Lumezzane domenica sera.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - MONCADA ENERGY AGRIGENTO 90-81 (20-28, 25-17, 18-25, 27-11)

SAE Scientifica Legnano: Mattia Mastroianni 16 (4/6, 2/5), Guglielmo Sodero 14 (1/3, 2/6), Francesco Oboe 13 (0/2, 3/4), Nik Raivio 11 (4/4, 0/0), Guido Scali 11 (4/6, 0/2), Ezio Gallizzi 9 (1/6, 2/2), Pietro Agostini 9 (2/4, 1/6), Francisco Fernandez 4 (0/0, 1/1), Andrea Quarisa 3 (1/5, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 31 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Andrea Quarisa 7) - Assist: 13 (Guglielmo Sodero 6)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 24 (6/11, 4/5), Alessandro Scarponi 20 (4/5, 4/6), Nicolas Morici 16 (4/7, 1/2), Mait Peterson 6 (3/6, 0/0), Fabrizio Piccone 5 (1/3, 1/5), Gabriele Romeo 4 (1/7, 0/2), Giulio Martini 4 (1/2, 0/0), Emanuele Caiazza 2 (1/3, 0/1), Robert Disibio 0 (0/0, 0/2), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Dennis Erhaghewu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 9 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Albano Chiarastella 10) - Assist: 18 (Albano Chiarastella 6)