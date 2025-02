Continua la scia positiva: sconfitta anche Issa Novara in quattro set

Serata vibrante per una Fo.Co.L Legnano sugli scudi che si e aggiudicata una vittoria emozionante contro la SIM Immobiliare Novara. Il match, che si è svolto al PalaVolley di Legnano, ha catturato l'attenzione degli spettatori con un punteggio finale di 3-1, riflettendo l'intensità e la passione che hanno caratterizzato l'intera serata.

La gara

Il gioco si è aperto su toni alti, con un primo set in cui la squadra di casa ha mostrato subito la propria superiorità, portandosi a casa la vittoria con un solido 25-19. Nonostante un calo nel secondo set, perso 19-25, il team di Legnano non ha perso il cuore e ha risposto con vigore e determinazione.

La risalita è stata marcata da una serie di scambi spettacolari e da una difesa impenetrabile che ha permesso di vincere il terzo e il quarto set, rispettivamente 25-19 e 25-17.

L'atmosfera nel palazzetto era elettrica, con il pubblico che si è unito in un unico coro di incoraggiamento, spingendo le atlete a superare ogni limite.

La collaborazione tra le giocatrici è stata la chiave del successo: ogni membro della squadra, inclusi quelli subentrati dalla panchina, ha contribuito significativamente, mostrando un supporto incondizionato alle compagne.

MVP dell'incontro Sofia Felappi, anche top-scorer del match con 20 marcature all'attivo, in doppia cifra con le compagne Agazzi (14, strepitosa con 8 block-in su 11 di squadra), Zingaro (12) e Carcano (10), a seguire a 9 capitan Mazzaro, poi Roncato a 5 (1 ace e 1 muro), con la subentrata Nella autrice di 2 punti nel corso del secondo set, mentre dietro solita prestazione concreta e determinata di Brogliato.

Voci Biancorosse

"Siamo partite bene, poi abbiamo avuto un piccolo momento di calo ma siamo state brave a riprendere il ritmo giusto e a metterle in difficoltà, anche loro, che si sono portate a casa un set sono state brave, ma l'importante era prenderci l'intera posta ed è quello che è successo e siamo soddisfatte", ha detto Sofia Felappi.

"Adesso arriva un turno di pausa e fa sempre bene per rimettere un po' in ordine le idee. Lavoreremo molto sul piano fisico per rimettere benzina e poi tirare la fine del campionato nel migliore dei modi quindi aver concluso così con una bella vittoria ci fa ben sperare per il prosieguo", ha aggiunto Martina Brogliato

Il tabellino

Fo.Co.L Legnano-SIM Immobiliare Novara 3-1 (25-19, 19-25, 25-19, 25-17)

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Felappi (MVP) 20, Carcano 10, Brutti, Agazzi 14, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini, Nella 2, Mazzaro 9, Roncato 5, Zingaro 12, Ara. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (17 errori in battuta), 57% in ricezione (29% perfetta), 37% in attacco, 11 muri.

SIM Immobiliare Novara: Diagne 1, Baldizzone 2, Belloni, Negrini, Ivaldi, Giacomel 13, Boglio, Prinetti 11, Bocchino 14, Mancuso (L), Labianca 4, Schirò 3. Allenatore: Adami. Assistente: Bogogna.

Note: 3 ace (11 errori in battuta), 49% in ricezione (25% perfetta), 28% in attacco, 6 muri