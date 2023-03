Continua la preparazione dell'under 13 di Softball

Terza giornata per le ragazze del softball Under 13 di Legnano, a Caronno Pertusella con ottime indicazioni per i biancorossi.

Il Softball under 13 continua la sua preparazione

La formazione in campo ha visto coinvolte Zoe Dalla Vecchia, Amelia Garavaglia, Arianna Berardino, Samuela Giavarini, Nina Giampietro, Aurora Bisaccia, Claudia Simone con l’innesto di Angelo Giampietro dell’under 12 baseball.

Prima partita in difesa contro il Saronno: un inizio combattuto fino al secondo inning in pareggio, nel terzo inning le ragazze del Saronno sono andate in vantaggio vincendo 10 a 5. Seconda partita in attacco sempre contro le giocatrici del Saronno: 3 inning a punti pieni dalle avversarie, ma le biancorosse sono riuscite ad arrivare a casa base portando sul tabellone 4 punti.

C’è ancora tanto da lavorare, ma le ragazze sono unite e determinate nel voler perfezionare allenamento dopo allenamento un gioco di squadra.