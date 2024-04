Domenica mattina si è disputata la terza giornata del campionato Under 13 regular di softball. A Caronno Pertusella in particolare sono scese in campo le vichinghe del Malnate/Legnano.

Continua la crescita delle under 13 del Softball Legnano

La prima partita è terminata 16-9 e la seconda 12-6 in favore delle padrone di casa ma la squadra legnanese si è mossa bene in attacco e in difesa si è dimostrata più preparata con le coperture, per la soddisfazione della manager Giorgia che si è complimentata con le ragazze che hanno dimostrato coraggio.

Da segnalare il triplo di Nino Giampietro Nina. I lanciatori e ricevitori dovranno continuare a lavorare con costanza e disciplina per essere perfezionati ma tutto lo staff è soddisfatto della prestazione e del gruppo, genitori e accompagnatori compresi.