Continua il trend positivo per il Legnano softball in campionato

Un cammino importante quello delle Under 18 del Legnano Softball, reduci dalla quarta partita di andata contro il Milano 46.

Un altro passo in avanti per il Legnano Softball

Un inizio difficoltoso e una serie di errori in difesa ha portato le avversarie a segnare numerosi punti. Nonostante questo le biancorosse non si sono arrese e hanno ‘girato’ le mazze con forza e convinzione portando a casa diversi punti. Nel corso della partita non sono mancati gli errori, ma la grinta è stata notevole. Confidiamo nella forza di volontà delle ragazze e nel supporto degli allenatori per poter, un giorno, tornare a casa vincenti. Forza ragazze!