Continua il progetto inclusivo di "Cintura Rosa" FOTO

Continua il progetto Cintura Rosa, l'iniziativa inclusiva promossa da Shorei Shobukan Legnano, Haganah Legnano e il Progetto Pugni Chiusi, sotto l'egida di PGS SI, con il patrocinio del Comune di Legnano e il supporto di Cittadinanza Attiva ODV.

Il progetto "Cintura rosa" per l'inclusività

La stagione 2022-2023 del progetto Cintura Rosa si concentra sulla promozione gratuita di sport integrati e inclusivi come lo sport Chanbara, la scherma softair e il karate, nelle scuole. Il progetto Cintura Rosa si impegna anche per la difesa personale femminile e l'inclusione, grazie a Haganah Legnano e il Krav Maga.

Inoltre, Mirko Chiari e il progetto Pugni Chiusi si dedicano a promuovere il rispetto delle regole, anche in contesti difficili come quello carcerario e in situazioni di disagio, dove la nobile arte diventa un veicolo di rispetto per gli uomini e le donne.

La scuola di karate, che si fa carico e portavoce dell'inclusività, ha deciso di coinvolgere tutti gli allievi dello Shorei Shobukan. Sabato scorso, gli allievi hanno ricoperto il ruolo di insegnanti e hanno insegnato ai propri genitori l'arte del rispetto attraverso le arti marziali. Sia i ragazzi che i genitori hanno scoperto la difficoltà di insegnare e di imparare, ma soprattutto hanno rafforzato il rapporto genitori/figli attraverso lo sport.

Il progetto Cintura Rosa dimostra ancora una volta l'impegno degli organizzatori nell'inclusione e nella

promozione di un ambiente sportivo rispettoso e accogliente per tutti. Cintura Rosa continuerà con altri appuntamenti in dojo e all'aperto fino a giugno 2023.