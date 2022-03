Conferme importanti e nuovi arrivi al Baseball Legnano

Ecco chi ci sarà

Il coach sarà Juan Padilla Alfonso istituzione per il baseball cubano, vincitore tra le altre cose di due ori olimpici.

Importanti conferme e grandi nuovi arrivi a Legnano, dove è stato definito lo staff tecnico per quanto riguarda il baseball della stagione 2022.

Ecco chi ci sarà per la stagione 2022

Il manager del Legnano Kemind, impegnato quest’anno nel campionato di serie C, sarà ancora Javier Mendez, che avrà anche il ruolo di coordinatore tecnico di tutte le squadre. Al suo fianco ci sarà un ex compagno di squadra e grande amico come Juan Padilla Alfonso. Parliamo di un’altra istituzione per il baseball cubano, vincitore tra le altre cose di due ori olimpici, a Barcellona 1992 e ad Atlanta 1996. A Legnano quest’anno vestirà i panni del coach.

Il secondo volto nuovo è quello dell’altro coach Lazaro Ramon Cordon Arruebarrena, per tutti Papo, un manager che vanta già diverse esperienze in Italia e che ha passato tutto l’inverno con noi. A completare il quadro la graditissima conferma di José Manuel Gonzalez, manager e pitching coach dell’Under 12 e dell’Under 15, oltre a coach della prima squadra e dell’Under 18. Luciano Razza e Critstina Cantù saranno i dirigenti accompagnatori.