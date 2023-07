Concluso il campionato del Legnano Baseball Under 15

A Codogno si è concluso il campionato di baseball per la squadra del Legnano Under 15.

Partita condizionata dalle assenze, ma nonostante questo, i biancorossi hanno dimostrato grinta e determinazione, tenendo testa agli avversari per buona parte della partita. La partita è terminata 12 a 5.

Hanno dichiarato dalla società:

"Tutti i ragazzi in campo si sono distinti per ottime azioni sia in attacco sia in difesa. Nonostante il risultato della partita i nostri ragazzi devono essere fieri per come hanno giocato e interpretato con impegno tutto il loro campionato".