Conclusa la Coppa Campioni di Softball: i complimenti della federazione europea

Si è conclusa la Coppa Campioni di softball che ha visto Legnano come secondo campo accanto a Saronno e da parte della federazione europea sono arrivati i complimenti.

Non sono mancati i complimenti da parte di Gabriel Waage, Vice Presidente Softball per la WBSC Europe:

“Ci ha fatto piacere tornare anche a Legnano, che abbiamo conosciuto in precedenza anche con il Presidente Vittorio Pino. Ringraziamo l’attuale Presidente Massimo Gioachini per la perfetta organizzazione dell’evento anche nella città di Legnano. Abbiamo trovato una struttura all’altezza della prestigiosa competizione che abbiamo messo in palio e devo perciò fare i complimenti al Legnano Baseball Softball per il lavoro compiuto durante tutta questa settimana molto intensa”.

Il Presidente Massimo Gioachini stilando un bilancio della manifestazione anzitutto dichiara:

“Vogliamo fare i complimenti al Saronno per come ha interpretato agonisticamente tutto il torneo e ringraziare la Società saronnese per avere avuto ancora fiducia nelle nostre capacità organizzative, coinvolgendoci nell’ospitalità di questa Coppa Campioni di softball”.

