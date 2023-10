Con Crema arriva la prima vittoria in campionato per i Knights

Prima vittoria in campionato per i Knights che fra le mura domestiche di Legnano, battono Crema davanti a 1550 tifosi.

Esordio casalingo per i Knights che vedono un PalaBorsani pieno di 1500 tifosi pronti a vedere la prima partita ufficiale dopo la Supercoppa di settembre. Legnano sempre priva di Raivio, si presenta con 9 effettivi per alcuni problemi di salute con gli under, mentre Crema è al completo.

Il primo periodo vede i Knights con le mani ghiacciate nonostante la temperatura tropicale del PalaBorsani e Crema ne approfitta con Oboe, Graziani e Carta per stabilizzarsi sui 4-6 punti di vantaggio, mentre Legnano litiga con il ferro e il solo Sacchettini mette punti a referto.

Oboe segna la tripla del +9 per gli ospiti, ma l'iniziativa di Fragonara a fil di sirena chiude il primo quarto sul 16-21.

La seconda frazione di gioco

Nella seconda frazione i Knights segnano il primo "gol" da 3 punti con Ghigo e vanno per la prima volta in vantaggio sul 29-28, ma tireranno 1/11 da tre nei primi 2 quarti e Crema punisce ogni indecisione difensiva di Legnano con un canestro.

Il gioco da tre punti di Carta riporta a +6 Crema con Legnano che non trova un ritmo convincente per più di due azioni di fila.

E' ancora Fragonara a togliere le castagne dal fuoco con il floter in mezzo all'area del 33-38 che manda tutti negli spogliatoi.

Dopo la pausa lunga Legnano riparte con 3 triple, di cui due di Planezio, in controtendenza rispetto al primo tempo e questo sblocca la SAE Scientifica che arriva di nuovo al minimo vantaggio.

Crema è cinica e risponde con un canestro ad ogni centro dei Knights, così la gara rimane in bilico per diversi minuti fino al suono della sirena del 30' quando il punteggio è sul 61-58, dopo i canestri di Sipala e Marino.

L'ultima frazione e l'affondo di Legnano

L'inizio dell'ultima frazione è favorevole a Legnano che arriva in fretta al +7 con due contropiede di capitan Casini: queste saranno giocate che indirizzano la gara verso Legnano.

Il vantaggio dei Knights rimane sempre sopra il possesso pieno di vantaggio e nella giocata della partita, Casini stoppa Nicoli regalando a Legnano i primi punti e regalandosi il premio di MVP della partita.

Knights vincono anche il trofeo messo in palio dalla contrada Legnarello nella partita dedicata a Valentina Bizzarri con il premio al miglior realizzatore che è andato a Ziviani.

Gara piuttosto difficile con i Knights che hanno giocato forse meglio in difesa che in attacco dove i meccanismi vanno ancora un pò oliatià; la vittoria è sicuramente un bel booster in vista del turno infrasettimanale che vedrà i Knights ospitare Piombino mercoledì 11/10 alle 20.30 al PalaBorsani.