Complimenti ragazze, avanti così!

Numerosi i titoli, a livello nazionale, conquistati nella stagione appena conclusasi

Nella sala del consiglio comunale le campionesse hanno incontrato il sindaco e l'assessore

Le campionesse della Ginnastica Rho-Cornaredo 1979 hanno incontrato nella sala consiliare del Comune l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti e il sindaco Andrea Orlandi che hanno voluto conoscere le ragazze e congratularsi con loro, con le allenatrici, la società e anche con i genitori che le supportano, per la brillantissima stagione agonistica da poco conclusa.

"L'allenamento sportivo è un allenamento alla vita"

«L’allenamento sportivo è un allenamento alla vita, che aiuta nella disciplina e nel raggiungimento dei risultati - ha affermato l’assessore allo sport Alessandra Borghetti - Brave ragazze che dimostrate ogni giorno costanza e grinta». Dello stesso parere anche il sindaco Andrea Orlandi che si è congratulato stringendo la mano, una per una, alle atlete presenti nella sala del Consiglio comunale. «La ginnastica ritmica è una disciplina di impegno e fatica, due valori che oggi non sono molto valorizzati, ma che sono fondamentali per riuscire, nello sport come nella vita. Complimenti per i risultati eccellenti che avete raggiunto e che ripagano di tanti sforzi e sacrifici».

All'incontro era presente una piccola rappresentanza delle atlete

All’incontro era presente una piccola rappresentanza delle atlete della GRC1979, accompagnate dall'allenatrice Laura Lazzaroni, che hanno vinto quest’anno titoli a livello nazionale e internazionale. Oltre ai numerosi titoli e alle medaglie d’oro, nella stagione appena conclusasi le ragazze della Ginnastica Rho- Cornaredo hanno conquistato anche moltissimi podi, per un totale di 19 medaglie di argento e 17 di bronzo, in competizioni federali regionali e nazionali.