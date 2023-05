Cinque podi conquistati per l'Arteritmica Parabiago

Domenica 30 aprile a Cernobbio si è tenuta la prima tappa di campionato d'insieme Silver in cui hanno partecipato le atlete dell'Arteritmica Parabiago.

L'Arteritmica Parabiago al torneo di Cernobbio

5 le Squadre Arteritmica scese in pedana e 5 podi conquistati nelle gare di Cernobbio. Per la categoria allieve LB1 composta da Nicole, Martina, Bianca, Anita e Clea è bronzo grazie ad un esecuzione senza grandi falli tecnici. Per la categoria Open LB1 cambio di formazione la settimana della gara dove Giulia sostituisce Federica ed insieme a Susanna, Beatrice, Amelie e Sofia riescono a portare a termine una buona esecuzione che vale un bronzo.

Per la categoria LC1 Open Sofia R, Vittoria, Elisa e Sofia G. conducono una buona gara che fa conquistare un altro bronzo alla società. È la volta della squadra di LD1 Open composta da Simona, Elsa, Alessia, Erica e Aurora che con un ottima ed armoniosa esecuzione conquistano un meritatissimo Oro.

Per la categoria LE1 Open reduci da una settimana complessa che vede rientrare in pedana la veterana Greta C. in sostituzione di Francesca. Insieme a Gaia, Maria, Alice e Greta L. eseguono un esercizio molto complesso senza grossi falli che vale un argento!

Staff tecnico e dirigenti molto soddisfatte delle proprie ginnaste che hanno condotto tutte una buona gara.

Rotto il ghiaccio si riscenderà in pedana per la seconda tappa a fine maggio.