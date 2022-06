"Cinque Mulini summer night", al via la corsa con aiuto all'Ucraina

"Cinque Mulini summer night", tutto è pronto per la corsa a San Vittore Olona.

"Cinque Mulini summer night", tutti alla partenza

E' tutto pronto a San Vittore Olona per la "Cinque Mulini summer night", l'evento estivo dedicato alla corsa organizzato dall'Us San Vittore Olona. Appuntamento stasera, alle 20.30, in Piazza Italia. Si tratta, come noto, della corsa competitiva e non attraverso i Mulini sulla distanza di 5,1 chilometri per podisti e Nordic walking; in scena poi la "Mini summer night" per i bambini fino a 12 anni (partenza alle 20.30). Per le iscrizioni ci si può rivolgere nella sede dell'Us (Piazza Italia) oppure oggi stesso fino alle 19.30.

L'aiuto all'Ucraina

Parte delle iscrizioni sarà donato ai profughi ucraini fuggiti dalla guerra, il tutto dopo le tre tappe di "Tour d'estate sotto le stelle-Corriamo per l'Ucraina", circuito che prevede la corsa sanvittorese, la "Pam race" di venerdì 1 luglio 2022 a Legnano (alle 19.30 al campo comunale della Pace, corsa competitiva e per Nordic walking sui 5,1 chilometri e altrettanti per la non competitiva, 800 metri per bambini da 0 a 12 anni e 2 chilometri per Nordic walking competitiva e la "Tri pass...d'estate" (alle 20 al campo sportivo Alberti di San Giorgio su Legnano).

Per le informazioni sugli eventi si può consultare il sito internet della Cinque Mulini.