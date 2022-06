"Cinque Mulini summer night", una grande festa...tutti di corsa

"Cinque Mulini summer night", grande successo per la tradizionale corsa estiva di San Vittore Olona.

"Cinque Mulini summer night", un successo

Un migliaio di partecipanti all'edizione 2022 della "Cinque Mulini summer night". Un successo, la sera di ieri, sabato 24 giugno 2022, a San Vittore Olona per il tradizionale appuntamento con la corsa promosso dall'Us locale guidata da Pinuccio Gallo Stampino (riconfermato alla guida della società anche per i prossimi 4 anni). Prima la corsa dei bambini, su un percorso di 800 metri, poi è stata la volta degli agonisti e poi degli amatori e del Nordic walking. Tra loro anche i bimbi e le mamme ucraine, fuggiti dalla guerra, ospiti delle famiglie del Comitato accoglienza bambini di Chernobyl.

I più veloci

Tra le bambine, la più veloce a tagliare il traguardo è stata Alice Curcillo di San Vittore Olona, davanti a Tea Lavazza e Noemi Bivona, anche loro sanvittoresi; per i bambini primo posto per Etan Lavazza di San Vittore, secondo per Samuele Magnani di Milano e terzo per il sanvittorese Christian Falcone. Negli amatori il primo è stato Alessio Sposato dell'Us Nervianese 1919 davanti a Simone Pavesi dei Runners Legnano e Thomas Marras dell'Azzurra Garbagnate Milanese mentre, per le donne, velocissima Alessandra Renda dell'Us San Vittore Olona 1096, prima di Stefania Combi dell'Asd Tapascione running team e Valentina Di Palmo dell'Onda verde athletic team.

La solidarietà

Parte delle iscrizioni sarà donato ai profughi ucraini fuggiti dalla guerra, il tutto dopo le tre tappe di "Tour d'estate sotto le stelle-Corriamo per l'Ucraina", circuito che prevede la corsa sanvittorese, la "Pam race" di venerdì 1 luglio 2022 a Legnano (alle 19.30 al campo comunale della Pace, corsa competitiva e per Nordic walking sui 5,1 chilometri e altrettanti per la non competitiva, 800 metri per bambini da 0 a 12 anni e 2 chilometri per Nordic walking competitiva e la "Tri pass...d'estate" (alle 20 al campo sportivo Alberti di San Giorgio su Legnano).

Per le informazioni sugli eventi si può consultare il sito internet della Cinque Mulini.

Le foto: