La Cinque mulini studentesca di San Vittore Olona quest'anno raddoppia con un primo appuntamento previsto per sabato 24 febbraio dove sarà presente anche la staffetta mista.

Cinque mulini studentesca: al via il 24 febbraio con la staffetta mista

Nel 2024 raddoppia la Cinque mulini studentesca, la gara che chiama a raccolta tutte le scuole secondarie del territorio di primo e di secondo grado: così sabato 24 febbraio si svolgerà a San Vittore Olona la “special editon”, in attesa della gara tradizionale prevista per il 16 novembre, cioè il giorno prima della classica “Cinque Mulini di San Vittore Olona”, definita da molti "il Cross più bello del mondo", che cambia stagione perché la gara è stata inserita tra le prove di selezione per le squadre azzurre in vista degli Europei di Cross che, nel 2024, si terranno nel mese di dicembre in Turchia.

In arrivo anche la staffetta mista

Grande novità della special edition studentesca è la gara a staffetta mista, ragazzi e ragazze assieme, che prenderà il posto della tradizionale gara divisa tra maschi e femmine. «Si tratta di una formula un po' diversa dal solito. Si parla tanto di gender equity, parità di genere, per cui abbiamo pensato di fare una gara tra gender», spiega Giuseppe Gallo, presidente dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 a.s.d. «Ogni ragazzo percorrerà un chilometro dando il cambio alla sua compagna o al suo compagno. Gareggeranno per ogni squadra due ragazze e due ragazzi e alla fine ci sarà la corsa dei professori».

È inoltre confermata durante la manifestazione la gara per i ragazzi disabili e tra loro ci saranno atleti che hanno partecipato anche alle paraolimpiadi e a vari campionati nazionali ed europei.

Come tradizione, le gare si svolgeranno nell’area del Vallo Mulino Meraviglia, in via XXIV Maggio a San Vittore Olona, con un percorso che si sviluppa tra i prati.

Il sostegno della banca di credito cooperativo

La banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene la manifestazione.

«La Bcc è nostro sponsor ormai da diversi anni -riprende Giuseppe Gallo- e in generale ci supporta sia per gli eventi che organizziamo a livello locale si per l’impegno della nostra associazione a favore dei giovani. Si tratta di un contributo importante e per questo gliene siamo grati».

«Grazie allo sport i ragazzi imparano a fare gruppo e costruiscono nuove amicizie», commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Per ottenere risultati nello sport, come nella vita, occorre costanza, impegno, allenamento e duro lavoro. Ma serve anche correttezza, chi prende uno scorciatoia o bara viene squalificato, e questo è un insegnamento importante. Ecco perché manifestazioni come queste hanno anche un’importanza valenza formativa, oltre che sociale, e rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio».