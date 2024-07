Una mattinata indimenticabile all’Arena Civica di Milano, dove la storia e la passione per lo sport si sono intrecciate in un evento straordinario. Cinque Mulini e FIDAL Milano hanno organizzato una conferenza stampa e TV per celebrare il ritorno sul “campo gara” di Billy Mills, leggendario campione olimpionico di Tokyo 1964 e vincitore del Cinque Mulini Cross Country nel 1965.

Cinque Mulini: omaggio al campione Billy Mills

L’incontro, condotto con maestria dallo speaker Walter Brambilla, ha esplorato la vita e la carriera di Mills, un vero esempio di dedizione e spirito sportivo. L’evento è stato reso ancora più speciale, grazie anche alla collaborazione di FIDAL Milano e FIDAL Lombardia.

Ad accogliere i partecipanti, il presidente onorario dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 a.s.d., Giuseppe Galli, insieme al presidente in carica Giuseppe Gallo Stampino e a Gianni Mauri, presidente di FIDAL Lombardia.

La benemerenza civica di San Vittore

La serata ha visto un momento di grande emozione presso il Municipio di San Vittore Olona, dove il Sindaco Marco Zerboni ha conferito a Billy Mills la Benemerenza Civica, riconoscendo i suoi straordinari successi sportivi e il suo impatto positivo sulle comunità.

Billy Mills da decenni, infatti, è un fervente sostenitore delle cause umanitarie e della giustizia sociale, dedicando gran parte della sua vita a migliorare le condizioni dei giovani nativi americani, attraverso la sua associazione, Running Strong for American Indian Youth; al termine dell’incontro, al campione è stato devoluto un cospicuo contributo, raccolto per sostenere la sua causa.

La maratona di eventi con il campione olimpionico si è conclusa in un’atmosfera carica di energia e spirito sportivo. I due “Giuseppi”, Giuseppe Galli e Giuseppe Gallo Stampino, sono stati i veri artefici di questo successo.

Un evento che resterà nei cuori di tutti, celebrando non solo un campione, ma anche i valori più puri dello sport.