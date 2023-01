Cinque Mulini: Crippa secondo, vince il kenyano Rono

Podio keniano per la 91esima edizione della Cinque Mulini, "il cross country più bello del modo".

Crippa secondo alla Cinque Mulini

La mitica campestre è andata in scena oggi, domenica 15 gennaio 2023, sui prati del "vallo" a San Vittore Olona (mentre ieri, sabato 14, si è disputata l'edizione studentesca). L'azzurro Yeman Crippa (nella foto di copertina), campione d'Europa nei 10mila metri, non è riuscito ad agguantare la vittoria di questa grande classica internazionale valida come prova del World Athletics Cross Country Tour: si è piazzato infatti secondo (con il tempo di 29:06), dopo il keniano Gideon Kipkertich Rono (trionfatore in 29:00). Tunisino l'atleta che è salito sul terzo gradino del podio: si tratta di Mohamed Amin Jhinaoui (29:45).

L'impresa di Crippa è comunque storica: è il primo italiano a salire sul podio dal 2005, mentre dall'ultima vittoria azzurra risale addirittura al 1986.

Tutto africano il podio femminile

Nella corsa principale femminile, ad aggiudicarsi il primo posto è stata la keniana Beatrice Chebet (con il tempo di 19:41), seguita dalla connazionale Lucy Mawia (19:56) e dalla burundese Francine Niyomukunzi (20:24).