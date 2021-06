Ciclismo su pista: Martina Alzini va alle Olimpiadi

Ciclismo su pista: la parabiaghese Martina Alzini convocata alle Olimpiadi di Tokyo.

Ciclismo su pista: la soddisfazione del Comune

Ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi:

"Martina alle Olimpiadi di Tokyo è una notizia che ci riempie di gioia e orgoglio. E’ un obiettivo al quale sappiamo che ha lavorato con sacrificio e determinazione, lo merita davvero. Donna, giovane e amante del ciclismo: ancora una volta la nostra città vive un momento importante per questo sport, confermando la propria capacità di crescere e far maturare la passione per il ciclismo in molti giovani. Forza Martina! Siamo tutti con te!”.

Chi è Martina Alzini

Martina Alzini, anno 1997 e cresciuta in una famiglia di sportivi. A sei anni ha iniziato a praticare diversi sport: danza, pallavolo, ma ha scelto il ciclismo. La sua prima vittoria in maglia azzurra l’ha ottenuta all’età di 16 anni quando vinse l’oro su strada agli EYOF di Utrecht. Poi la partecipazione agli European Games e ai Campionati Mondiali ed Europei. Alterna l’attività sportiva su strada con quella in pista e crede molto nella ‘squadra’, quale valore fondamentale del ciclismo, anche in quelle gare dove a vincere è il singolo.

Le Olimpiadi

I Giochi della XXXII Olimpiade, informalmente noti come Tokyo 2020, secondo il calendario originale si sarebbero dovuti tenere a Tokyo, in Giappone, dal 24 luglio al 9 agosto 2020. A causa della pandemia di Covid-19 le date sono state posticipate di un anno e si svolge-ranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021.