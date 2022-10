Ciclismo protagonista con la Coppa Bernocchi: vince Davide Ballerini

Ciclismo protagonista a Legnano con la Coppa Bernocchi: il primo posto della 103ma edizione conquistato da Davide Ballerini.

Un'azione da manuale che vale la vittoria

Un'azione da manuale fatta al centro della strada. Così il ciclista Davide Ballerini si è aggiudicato il primato della Coppa Bernocchi, conclusasi poco dopo le 15.15 di quest'oggi, lunedì 3 ottobre. La 103ma della classicissima organizzata dalla Us Legnanese ha visto quindi il passaggio di testimone tra Remco Evenepoel e il comasco della Quick Step Alpha Vynil.

Numeri e protagonisti della manifestazione

La manifestazione ha coinvolto 25 squadre e ben 16 formazioni del World Tour. Anche quest'anno ha radunato sulle strade di casa nostra alcuni tra i più grandi interpreti del ciclismo mondiale, con Alberto Bettiol, Matteo Trentin ed Elia Viviani che hanno guidato la pattuglia dei corridori italiani che hanno cercato di rimettere il tricolore nell’albo d’oro dei vincitori.

I punti toccati

L'arrivo dei ciclisti è avvenuto poco dopo le 15.15. Già alle 9.40, piazza San Magno è diventato il palcoscenico sul quale sono sfilate tutte le squadre presenti. Da lì i corridori si sono incolonnati sino a Largo Tosi e hanno percorso a velocità turistica Piazza 4 Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni e via 20 Settembre a San Giorgio su Legnano dove alle 11.03 è stata abbassata la bandiera a scacchi della partenza. I corridori si sono diretti verso la Valle Olona, passando per i traguardi volanti posti a Parabiago, Nerviano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore e Busto Arsizio. L’asticella dello spettacolo si è alzata durante i sette giri da percorrere tra Olgiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Ceppino e Gornate Olona con le ascese al Piccolo Stelvio e il GPM posto al "Caramamma". Esauriti i sette giri, i corridori sono tornati verso Legnano: via Novara, via Venegoni, piazza del Popolo, corso Italia, via Barlocco e via Toselli, dove è stato posto infine lo striscione d’arrivo.