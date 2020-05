Ciclismo, nasce il Grande trittico lombardo: tre gare storiche fuse in un’unica competizione

Ciclismo, in un momento di difficoltà nasce una nuova idea di solidarietà e cooperazione tra società ciclistiche: riunire in una sola gara le storiche corse del Trittico Regione Lombardia.

Ciclismo, una novità all’insegna della collaborazione

L’emergenza sanitaria ha avuto un grande impatto anche per il mondo degli organizzatori di gare ciclistiche per professionisti. Lo sconvolgimento del calendario mondiale ha comportato il riposizionamento di tutte le gare internazionali Uci in un lasso di tempo molto ristretto, con l’inevitabile sovrapposizione di competizioni illustri. I presidenti Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda, Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913 e Silvano Lissoni della Sport Club Mobili Lissone vogliono invece lanciare un messaggio positivo proponendo un nuovo progetto di solidarietà e collaborazione tra società sportive. Le tre storiche gare del Trittico Regione Lombardia (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) eccezionalmente per quest’anno, si fondono in un’unica competizione del calendario Uci ProSeries dando vita al Grande Trittico Lombardo 2020.

La data? Il 18 agosto o il 22 settembre

Secondo le attuali indiscrezioni del calendario internazionale la data potrebbe essere martedì 18 agosto (prima del Giro di Lombardia nel caso decidessero di spostarlo ad agosto) oppure, più probabile, martedì 22 settembre (ultima gara prima dei Mondiali di ciclismo 2020 se regolarmente confermati). Il percorso potrebbe interessare le città delle gare originali: Legnano (Coppa Bernocchi), Lissone (Coppa Agostoni) Saronno e Varese (Tre Valli Varesine).

“La solidarietà tra società sportive può davvero fare la differenza”

“Vogliamo dare un segnale forte di come in questo momento di grande difficoltà sociale ed economica la solidarietà e la collaborazione tra Società Sportive può davvero fare la differenza – affermano i presidenti delle tre società ciclistiche – Vorremmo creare una nuova opportunità e una nuova occasione di crescita per lo sport, per il nostro territorio e anche per tutte le realtà economiche che saranno al nostro fianco. Un evento unico che entrerà nella storia del ciclismo”.

